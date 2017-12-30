قاسمی: مردم ما ارزشی برای ادعاهای فرصت طلبانه آمریکا قائل نیستند

به گزارش خبرگزاری مهر، بهرام قاسمی سخنگو و رئیس مرکز دیپلماسی عمومی و رسانه ای وزارت امور خارجه در واکنش به اظهارات مداخله جویانه مقامات آمریکایی در امور داخلی ایران، تاکید کرد: مردم ایران بزرگترین پشتوانه امنیت و پیشرفت کشور هستند و مشارکت مردم در انتخابات برای تعیین سرنوشت شان و حضور فعال آحاد ملت در نظارت و نقد دستگاههای اداره کشور ضامن شکوفایی و بالندگی کشور و انقلاب اسلامی است و حضور هوشمندانه همین مردم مهمترین عامل مقاومت در برابر بدخواهان کشور و مردم است که دولت آقای ترامپ ثابت کرده در راس این بدخواهان قرار دارد.
وی ضمن محکوم کردن این اظهارات سخیف، بیارزش و فاقد اعتبار، گفت: مردم ایران هیچ ارزش و اعتباری برای ادعاهای فرصتطلبانه مقامات آمریکایی و شخص آقای ترامپ، قائل نیستند.
سخنگوی وزارت خارجه کشورمان تصریح کرد: مردم بزرگ ایران قطعا مشارکت فعال آقای ترامپ در نقض حقوق بشر مردم فلسطین و یمن و بحرین را از نزدیک پیگیری کرده و محدودیتهای اعمالی و خصومتهای کینهتوزانه رئیس جمهور آمریکا با مردم فرهیخته ایران در ممانعت از ورود آنان به خاک آمریکا و بازداشت تعدادی زیادی از ایرانیان مقیم در این کشور به بهانههای واهی را به یاد دارند و به همین دلیل، حمایت فرصتطلبانه و فریبکارانه همین مقامات از برخی تجمعات در روزهای اخیر در برخی از شهرهای ایران را چیزی جز نیرنگ و ریاکاری دولت آمریکا نمیدانند.
قاسمی افزود: قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ساختارهای دموکراتیک را برای حمایت قانونی از خواستههای مدنی مردم پیش بینی کرده است و امکان پیگیری این خواستهها در چارچوب قانون کاملا امکان پذیر است.
وی با یادآوری قریب به ۷۰ سال مداخلات دولتهای مختلف آمریکا در امور داخلی کشورمان از جمله مدیریت و رهبری کودتا علیه دولت ملی و قانونی در ایران، حمایتهای بیدریغ از سرکوب و ارعاب رژیم منحوس پهلوی در سرکوب آزادیخواهان ایران و حمایت تمام عیار از رژیم جنایتکار صدام حسین در دوران ۸ ساله جنگ تحمیلی؛ تاکید کرد: مقامات آمریکا در موضعی نیستند که برای ملت بزرگ و فهیم ایران دلسوزی نمایند.
نظر شما