به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نفت، قیمت نفت سبک ایران در هفته منتهی به ۲۲ دسامبر (جمعه، یکم دی‌ماه) با ۱۳ سنت افزایش به ۶۳ دلار و ۳۶ سنت برای هر بشکه رسید. میانگین قیمت نفت ایران از ابتدای امسال تاکنون ۵۲ دلار و ۲۰ سنت برای هر بشکه بوده است.

قیمت نفت خام سنگین ایران در دوره مورد بررسی ۵۲ سنت برای هر بشکه افزایش یافت و به ۶۱ و یک سنت برای هر بشکه رسید. قیمت سبد نفتی اوپک نیز به ۶۱ دلار و ۸۴ سنت برای هر بشکه رسید که نسبت به هفته گذشته ۱۳ سنت افزایش یافته است.

قیمت نفت خام شاخص دبلیو تی آی در هفته منتهی به ۲۲ دسامبر، ۶۶ سنت افزایش یافت و به ۵۷ دلار و ۸۷ سنت برای هر بشکه رسید. در هفته مورد بررسی قیمت نفت خام شاخص برنت با ۶ سنت کاهش به ۶۴ دلار و ۴ سنت برای هر بشکه رسیده است.

نرخ نفت خام شاخص‌های دوبی و عمان نیز به ترتیب ۶۱ دلار و ۸۴ سنت و ۶۱ دلار و ۹۰ سنت برای هر بشکه بوده است که نسبت به هفته گذشته به ترتیب ۶۳ و ۵۷ سنت افزایش نشان می‌دهد.