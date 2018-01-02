عربستان میزبان موسسات آمریکایی برانداز است

حسن هانیزاده کارشناس مسائل بینالملل پیرامون دخالتهای عربستان سعودی در دامن زدن به اغتشاشات اخیر در تهران و دیگر شهرهای ایران در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در روزهای اخیر شاهد ناآرامیها و اعتراضاتی در برخی شهرهای ایران بودیم که بخشی از آن، مطالبات کاملاً مشروعی است که در چارچوب قانون صورت گرفته است که نشان از سلامت جامعه ایران دارد؛ به این معنا که جایگاه و قدرت ایران فراتر از آن است که اینگونه تظاهرات بخواهد خدشهای به اصل نظام وارد بیاورد.
وی ادامه داد: همزمان با طرح این مطالبات که در چارچوب قانون اساسی قابل تعریف است، برخی از جریانات و گروههای معاند با جمهوری اسلامی ایران تلاش کردهاند از این شرایط بهرهبرداری کرده و از مطالبات به حقِ مردم در راستای ناامن کردن شرایط کشور بهره ببرند و می خواهند آنچه را که در سوریه اجرایی کردند را در ایران هم پیاده سازی کنند.
کارشناس مسائل بینالملل با بیان اینکه نقش انگلیس، عربستان و امارات، یک نقش نیابتی است، گفت: عربستان و امارات دو کشور عقبافتاده و قبیلهای هستند که تأثیر زیادی هم در تحولات و معادلات منطقهای و بینالمللی ندارند، اما بیشترین پایگاههای براندازی آمریکاییها در کشور امارات و عربستان بنا شده که یکی از اهداف آنها هم ایجاد توطئه و براندازی جمهوری اسلامی ایران است؛ بنابراین این دو کشور از جانب آمریکا اقداماتی را علیه ایران انجام میدهند که این مسئله هم در حوزه فضای مجازی بیشتر متبلور شده، اما این دو کشور در اندازهای نیستند که بتوانند علیه ایران اقدامی کرده و در کشور ما ایجاد ناامنی کنند.
هانیزاده تصریح کرد: حضور مستشاران آمریکایی در عربستان و امارات برای مدیریت و مهندسی آشوبها در ایران در راستای تحریف و به انحراف کشاندن اعتراضات مردم و همچنین در راستای ایجاد ناامنی و براندازی نظام و کشاندن مردم به خیابانها برای ایجاد خشونت، صورت گرفته است و همگی بخشی از استراتژی جنگ نرم آمریکا علیه ایران است. برخی پایگاههای آمریکاییها همچون بنیاد جورج سوروس و دیگر مؤسسات آمریکایی که متخصص در جنگ نرم و انقلابهای رنگی هستند، اخیراً در عربستان و امارات بنا شدهاند و لذا این دو کشور به همراه انگلستان نقش نیابتی از جانب آمریکا علیه ایران دارند.
وی اظهار داشت: فعالیت های تحریک آمیز عربستان علیه ایران به منظور ایجاد ناامنی و نهایتاً براندازی نرم توسط پایگاههای آمریکایی از زمان روی کار آمدن محمد بن سلمان، به مراتب بیشتر و پر رنگتر از قبل شده که در فضای مجازی میتوان به وضوح نقش تخریبی و تحریکآمیز سعودیها را مشاهده کرد.
کارشناس مسائل بینالملل افزود: امروز برخی از اتاقهای فکری جنگ نرم برای تحریف وضعیت موجود در ایران در برخی از کشورهای منطقه شکل گرفته که هدف آنها، ایجاد زمینه برای آشوب و بحرانسازی در ایران است و البته این را بگویم که فیلمها و صحنههایی که از تجمعات اخیر مردم ایران در رسانه های بیگانه منتشر میکنند دستکاری شده و به نحوی با برخی صداگذاریها و دروغپردازیها در آن، قصد فریب مردم را دارند.
هانیزاده گفت: مردمِ ایران، مردم آگاه و فهیمی هستند و هیچگاه به مسئولین خود تهمت و یا دشنام نخواهند داد و مطالبات مطرح شده آنها در حد خواستههای مرتبط با بیکاری، گرانی و امثال اینها است که کاملاً مشروع و قانونی است و من به عنوان یک فرد مطلع از این مسئله، به شما میگویم که فیلمهای ارسالی از اعتراضات مردمی ایران به کشورهای دیگر، مونتاژ شده است و هیچگاه از واقعیتی برخوردار نیست و در این خصوص، شبکههای وابسته به انگلیس که سردمدار آنها، شبکه بیبیسی باشد، سنگتمام گذاشته و تصاویر جعلی و غیرواقعی با صداگذاریهای دلخواه خود را به عنوان تصاویر واقعی از اعتراضات مردم در روزهای اخیر پخش کرده است.
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