«مفرد مذکر غائب» به چاپ پنجم رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، کتاب «مفرد مذکر غائب» نوشته علی موذنی شامل نمایشنامه ای درباره ولادت حضرت مهدی (عج) توسط انتشارات کتاب جمکران به چاپ پنجم رسیده است.

محل وقوع این نمایشنامه، روم شرقی است و زمان آن بین سال های ۲۵۰ تا ۲۶۰ هجری قمری مطابق با سال های ۸۷۱ تا ۸۸۱ میلادی است.

نمایشنامه «مفرد مذکر غائب» ۲۴ صحنه دارد که این صحنه ها به ترتیب عبارت اند از: کاخ امپراتور، اتاق ملیکا، اتاق الکسیوس در کاخ امپراتور، اتاق ملیکا، تالار کاخ امپراتور، اتاق ملیکا، اتاق الکسیوس، امپراتور یشوعا وزوئه و سپس دلقک، اتاق ملیکا. اتاق و ریحانه، اتاق ملیکا. ملیکا مادر و پدرش، اتاق الکسیوس، تالاری در کاخ امپراتور، اتاق ملیکا. ملیکا و ریحانه، اتاق ملیکا، اتاق الکسیوس، اتاق ملیکا. ملیکا و ریحانه، اردوگاه سپاهیان، اتاق ملیکا. ملیکا و ریحانه، بارگاه امپراتور. امپراتور و یشوعا، اتاق ملیکا. ملیکا و ریحانه، بیابانی در مرکز جنوب، خیمه ملیکا و ریحانه، میدان رزم، ساحل.

علی موذنی رمان نویس و نمایشنامه نویس است که مدرک کارشناسی ادبیات نمایشی را در کارنامه دارد و در این نمایشنامه ، اتفاقات مربوط به شب نیمه شعبان را در قالب نمایشنامه روایت کرده است.

چاپ پنجم این کتاب با ۱۳۸ صفحه، شمارگان هزار نسخه و قیمت ۷ هزار تومان منتشر شده است.