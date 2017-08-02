به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی انتشارات کتاب جمکران، کتاب «داستان برده‌ها» که با ترجمه و تدوین سعید سعادت طی روزهای برپایی سی امین نمایشگاه کتاب تهران توسط انتشارات کتاب جمکران به چاپ رسیده بود، در حال حاضر خود را برای چاپ چهارم آماده می کند.

این کتاب با ترجمه منابع موجود و در بیشتر موارد با بیان نکته‌های گفته نشده تاریخ، سعی دارد رنج و ستم بزرگی را که بر انسان‌های زیادی در دنیا رفته، روایت کند؛ انسان‌هایی که قربانی پول پرستی و سنگدلی تاجران و سرمایه داران اروپایی و آمریکایی شدند.

در اثر پیش رو، به تایخ برده‌داری از ابتدا پرداخته شده است، اما تمرکز اصلی آن روی برده‌داری اروپایی و آمریکایی بوده است؛ موضوعی که هنوز هم وجود دارد و فقط شکل و ساختار و ساز و کارش متفاوت شده است.

از روزی که دریانوردان اشغالگر پرتغالی و اسپانیایی، اولین مستعمره‌های خود را در قاره جدید بنا می‌کردند، همه چیز برای بومی‌ها تلخ شد و این تلخی، با استثمار و نابود کردن نسل‌های زیادی از مردم آفریقا ادامه پیدا کرد.

پدران دنیای مدرن که خیلی شیک و اتوکشیده، هنوز با تکبر در دنیا به همان رفتار گذشته خود ادامه می‌دهند، هرگز از رفتار گذشته خود پشیمان نشدند و فقط شکل ستم و بی عدالتی خود را عوض کرده اند.

این کتاب به مخاطب نشان می‌دهد که باید حواسش باشد آنها برای کسی دلسوزی نمی‌کنند و برای رسیدن به منافع خود ترسی از هیچ جنایتی ندارند و حاضرند تا هویت و عزت و آزادی دیگران را برای رسیدن به منفعت خودشان خرید و فروش کنند. دنیای امروز ما هنوز هم صحنه همان درگیری برده گرفتن و برده شدن است.

مجموع شمارگان این کتاب از چاپ اول تا سوم، ۳ هزار و ۵۰۰ نسخه بوده که چاپ سومش رو به پایان بوده و قرار است نسخه‌های چاپ چهارمش به زودی با ۸۰ صفحه رنگی، قطع رحلی و قیمت ۲۵ هزار تومان منتشر شود.

جلد دوم این اثر هم، در قالب یک دایره المعارف، با نام «پدرخوانده» و با محوریت مرور همه جنایات‌ آمریکایی- اروپایی‌ در دنیا در مرحله ویرایش به سر می برد.