جهان پرتخیل یک کودک در انیمیشن «اینجوری بهتره»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی مرکز پویانمایی صبا، تولید مجموعه انیمیشن «اینجوری بهتره» به سفارش گروه خردسال مرکز پویانمایی صبا در استودیو انیمیشن اورند به کارگردانی شیوا ممتحن در ۱۳ قسمت ۵ دقیقه ای با تکنیک دوبعدی تا اوایل اسفندماه به پایان می رسد.

تاکنون هفت قسمت از این برنامه به تولید نهایی رسیده که چند قسمت آن در اوایل مهر ماه امسال از شبکه های مختلف سیما پخش شده است.

داستان‌های مجموعه انیمیشن «اینجوری بهتره» حول محور پسربچه ای خردسال به نام علی جریان دارد. علی موانع پیش رویش را با ایده های خلاقانه ای که خودش در ذهنش می سازد حل می‌کند.

گروه سنی مخاطب این مجموعه خردسالان حدود ۵ تا ۸ سال است که در تولید این مجموعه سعی شده، ریتم و رنگ و لعاب مناسب، این سن و سال را به خودش جذب کند و در دل فانتزیِ داستان‌ها به بچه ها یاد می دهد که خودشان می‌توانند از پس مشکلاتشان که همان درگیری های روزمرۀ مربوط به این سنین هست بر آیند.

این انیمیشن تاکنون در جشنواره های مختلفی همچون جشنواره دوسالانه انیمیشن، جشنواره فیلم رشد، جشنواره فیلم شهر حضور داشته است.

صداپیشگی راوی داستان (علی) را صدا پیشه کودک، رادین فیروزی به عهده دارد.

از عوامل تولید این مجموعه می توان به شیوا ممتحن استوری برد، صادق جوادی، محمدرضا حسایی انیماتیک، صادق جوادی، مهدی قومورلو، سجاد اسماعیل بیگی، مجتبی غیبی طراح کلید، زیبا مرشدلو، ساره بهره مند، افسانه ریاضی و سیما نصیری طراح میانی، مهدی موحد فضاسازی و بک گراند، شیدا شریفی، رادین فیروزی و محمد لقمانیان صداپیشه، آرش ممتحن آهنگساز، شیوا ممتحن، غلامحسن احمدی، سیما ممتحن و آرش خدایاری گروه نویسندگان و سیما ممتحن سرپرستی تولید اشاره کرد.