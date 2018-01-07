حمیدرضا حاجی‌بابایی در گفتگو با خبرنگار مهر، با تأکید بر اینکه بودجه سال ۹۷ بر اساس برنامه ششم توسعه نوشته نشده است، اظهار داشت: صندوق توسعه ملی بر اساس قانون برنامه ششم، سازوکارهای مشخصی دارد. طبق ماده ۷ قانون برنامه ششم باید ۳۲ درصد از درآمدهای حاصل از فروش نفت به صندوق توسعه ملی، ۱۴.۵ درصد به شرکت نفت و ۵۳.۵ درصد نیز به بودجه دولت اختصاص یابد.

وی خاطرنشان کرد: در لایحه بودجه سال ۹۷ مقرر شده است که روزانه دو میلیون و ۴۱۰ هزار بشکه نفت با قیمت ۵۵ دلار صادر شود.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ادامه داد: بر این اساس، دولت از فروش نفت ۵۰ میلیارد دلار درآمد و از فروش گاز هم ۱.۵ میلیارد دلار درآمد خواهد داشت؛ بر این اساس ۵۳.۵ درصد سهم دولت حدود ۲۸.۸ میلیارد دلار است؛ ۱۴.۵ درصد سهم شرکت نفت نیز حدود ۷.۸ میلیارد دلار خواهد بود، حدود ۱۴.۹ میلیارد دلار نیز باید به صندوق توسعه ملی اختصاص یابد. بر این اساس دولت ۳۶.۶‌ میلیارد دلار از درآمدهای نفتی را به خود اختصاص خواهد داد.

حاجی‌بابایی تصریح کرد: در لایحه بودجه ۹۷ مکرراً مجوز برداشت دولت از صندوق توسعه ملی آمده است؛ حدود ۶ میلیارد دلار در تبصره های مختلف، حدود ۵.۸ میلیارد دلار در تبصره ۴ و ۲۰۰ میلیون دلار برای صندوق نوآوری و شکوفایی، برداشت‌های دولت از صندوق توسعه ملی است که این امر، مخالف برنامه ششم توسعه است.

وی افزود: بر این اساس دولت حدود ۴۳ میلیارد دلار از درآمدهای نفتی را به خود اختصاص خواهد داد؛ علاوه بر این، حدود ۸ میلیارد دلار نیز به صورت ریالی از صندوق توسعه ملی برداشته خواهد شد که به این ترتیب، رقم درآمد دولت از منابع نفتی به ۵۱ میلیارد دلار افزایش خواهد یافت.

رئیس فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس شورای اسلامی گفت: بر این اساس دولت از محل فروش نفت، ۵۱ میلیارد دلار درآمد دارد و دقیقاً برای ۵۱.۵ میلیارد دلار نیز در لایحه بودجه حکم تعیین شده است؛ این به غیر از احکامی است که برای وام بخش‌های مختلف از صندوق توسعه ملی در نظر گرفته شده است. صد درصد درآمد فروش نفت ایران در لایحه بودجه ۹۷ به هزینه‌های دولت اختصاص یافته است. این اقدام دولت صد درصد برخلاف برنامه ششم توسعه است.

حاجی‌بابایی در تحلیل ریالی بودجه پیشنهادی دولت نیز گفت: ۱۸۱ هزار میلیارد تومان درآمدهای دولت از فروش نفت است. با این لایحه ۱۸۳ هزار میلیارد تومان از نفت در بودجه برداشت خواهد شد و ۱۹۳ هزار میلیارد تومان نیز از محل در آمدهای مالیاتی عاید دولت خواهد شد.

نماینده مردم همدان در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: مشکل اینجاست علاوه بر این، احکامی در بودجه وجود دارد که برای آنها رقمی تعیین نشده است.

وی خاطرنشان کرد: اگر قرار باشد این لایحه دولت عینا تصویب شود، معادل حدود ۲۵۰ درصد سال ۱۳۹۵ دولت از نفت برای بودجه برداشت خواهد داشت.