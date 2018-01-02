اقدام عجیب کمیته فوتسال در کمک به یک تیم/ تخلف کن و پاداش بگیر!

به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات لیگ برتر فوتسال در حالی به هفته های پایانی خود نزدیک می‌شود که کمک کمیته فوتسال به تیم هیات فوتبال قم در روزهای اخیر خبرساز شده است. هیات فوتبال که سقوطش به لیگ دسته اول قطعی شده، به خاطر مشکلات مالی قادر به ادامه حضور در لیگ نبوده و در دو هفته، از کمک های مالی کمیته فوتسال استفاده کرده است.

این موضوع انتقاد بعضی دیگر از باشگاه‌ها که با مشکلات مالی مواجه هستند، در پی داشته است. یکی، دو تیم دیگر هم از کمیته فوتسال درخواست کرده بودند به آنها کمک‌ شود تا بتوانند لیگ را به پایان برسانند ولی کمیته فوتسال به این درخواست‌ها پاسخ منفی داده است.

کاظم سلیمانی دبیر کمیته فوتسال در گفتگو با خبرنگار مهر، به تشریح چگونگی کمک این کمیته به تیم هیات فوتبال قم و تبعیض برابر سایر تیم‌ها پرداخت و تاکید کرد این کمک‌ها از جای دیگری از حساب هیات فوتبال کسر می شود.

سلیمانی گفت: «کریم بهرامی رئیس هیات فوتبال استان قم با ما صحبت کرد که برای سفر به اهواز و مشهد پول نداریم و از کمیته فوتسال خواست برای به هم نخوردن نظم لیگ، به آنها کمک شود. ما هم به آنها کمک کردیم ولی هزینه ای که برای تیم قم پرداخت شده است، از محل اختصاص داده شده فدراسیون فوتبال به هیات فوتبال قم کسر خواهد شد.»

دبیر کمیته فوتسال در پاسخ به این سئوال که میزان کمک به هیات فوتبال چقدر بوده است؟ گفت: «کمک‌ها به آن شکلی که می گویند نبوده است. هیات فوتبال در هفته بیست و دوم به مشهد سفر کرد ولی هزینه اسکان در این شهر را نداشت که هزینه هتل آنها را پرداخت کردیم. همچنین این تیم در هفته بیست و چهارم به مصاف حفاری رفت ولی پول هتل و بلیت آنها را کمیته فوتسال تقبل کرد.»

به گزارش مهر، اگر کمیته فوتسال به یکی از تیم های لیگ برتر که سقوطش به لیگ دسته اول قطعی شده، چرا امکان این کمک برای سایر تیم ها فراهم نیست؟ دلیل تبعیض کمیته فوتسال در قبال تیم های لیگ برتری چیست؟

سلیمانی در پاسخ به این سئوالات گفت: «به جز هیات فوتبال قم، یک تیم دیگر هم درخواست کمک داشت. دلیل اینکه به هیات فوتبال کمک کردیم این بود که بهرامی علاوه بر مسئولیت این تیم، ریاست هیات فوتبال قم را هم در اختیار دارد. در واقع ما اینجا با هیات فوتبال یک شهر طرف بودیم! به هر حال فدراسیون فوتبال و هیات فوتبال هر شهری با هم حساب‌هایی دارند که این هزینه ها از پرداختی‌های فدراسیون به هیات قم کسر می شود. اگر تیم های دیگری از هیات های استانی در لیگ برتر فوتسال درخواست کمک داشتند، می توانستیم به آنها به همین طریق کمک کنیم.»

هیات فوتبال قم یکی از تیم های امسال لیگ برتر فوتسال بود که بدون دارا بودن شرایط لازم، پا به مسابقات گذاشت و کمیته فوتسال مقابل تخلفات این تیم (پرداخت مبلغ ورودی، مشکلات مالی و ...) به سادگی کوتاه آمد تا جایی که این مشکلات سرانجام دامن کمیته فوتسال را هم گرفت. در واقع تشکیلات زیر نظر علی کفاشیان برای به هم نخوردن نظم لیگ، حتی مجبور شد حتی هزینه های یک تیم را پرداخت کند.