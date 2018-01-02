به گزارش خبرنگار مهر، فیلم کوتاه «باران آهسته می بارد» به کارگردانی سعید نجاتی به بخش مسابقه پانورامای یازدهمین جشنواره فیلم کودک بنگلادش راهیافت و با فیلمهایی از کشورهای مختلف به رقابت خواهد پرداخت.
جشنواره فیلم کودک بنگلادش که از سال ۲۰۰۸ برگزار می شود، فیلمهای بلند، کوتاه و تجربی ساخته شده برای کودکان و یا توسط کودکان را به رقابت میگذارد و تنها جشنواره فیلم کودک این کشور است.
یازدهمین جشنواره فیلم کودک بنگلادش با حمایت انجمن کودکان بنگلادش و یونیسف از ۲۷ ژانویه تا ۲ فوریه در داکا پایتخت بنگلادش برگزار خواهد شد.
پخش خارجی فیلم کوتاه «باران آهسته می بارد» را فیدان بر عهده دارد.
نظر شما