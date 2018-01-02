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۱۲ دی ۱۳۹۶، ۱۰:۱۰

«باران آهسته می‌بارد» در جشنواره کودک بنگلادش

«باران آهسته می‌بارد» در جشنواره کودک بنگلادش

فیلم کوتاه «باران آهسته می بارد» به یازدهمین دوره جشنواره کودک بنگلادش راه‌ یافت.

به گزارش خبرنگار مهر، فیلم‌ کوتاه «باران آهسته می بارد» به کارگردانی سعید نجاتی به بخش مسابقه پانورامای یازدهمین جشنواره فیلم کودک بنگلادش راه‌یافت و با فیلم‌هایی از کشورهای مختلف به رقابت خواهد پرداخت.

جشنواره فیلم کودک بنگلادش که از سال ۲۰۰۸ برگزار می شود، فیلم‌های بلند، کوتاه و تجربی ساخته شده برای کودکان و یا توسط کودکان را به رقابت می‌گذارد و تنها جشنواره فیلم کودک این کشور است.

یازدهمین جشنواره فیلم‌ کودک بنگلادش با حمایت انجمن کودکان بنگلادش و یونیسف از ۲۷ ژانویه تا ۲ فوریه در داکا پایتخت بنگلادش برگزار خواهد شد.

پخش خارجی فیلم کوتاه «باران آهسته می بارد» را فیدان بر عهده دارد.

کد مطلب 4189048

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