به گزارش خبرگزاری مهر، کارگاههای آموزشی و نشستهای علمی تخصصی چهارمین همایش و جشنواره ملی دوسالانه ارتقای کیفیت محصولات و فعالیتهای فرهنگی از ۱۳ دیماه آغاز و اختتامیه این همایش در روز ۳۰ دیماه در مجموعه باغ کتاب برگزار میشود.
نشست هماهنگی چهارمین همایش و جشنواره ملی دوسالانه ارتقای کیفیت محصولات و فعالیتهای فرهنگی دوشنبه ۱۱ دی ماه در سالن کنفرانس ستاد سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران با حضور مدیران و مسئولان فرهنگی برگزار شد.
مجید کمالی دبیر همایش و رییس مرکز مطالعات سازمان فرهنگی هنری با ارائه گزارشی از مجموعه فعالیتهای چهارمین همایش و جشنواره ملی دوسالانه ارتقای کیفیت محصولات و فعالیتهای فرهنگی نشست را آغاز کرد. وی ۳۰ دی ماه را روز برپایی آیین پایانی این همایش بیان کرد و گفت: این همایش چهارمین دوره خود را از سر میگذراند. در سه دوره پیشین تلاش زیادی شد که نتیجه آن تولید ادبیات نظری و تئوریک در حوزه تولید محصولات فرهنگی است. با تعیین شاخصهای استاندارد برای طراحی محصولات فرهنگی زمینه مناسبی را برای این فعالیتها فراهم میکند. مجموعه فعالیتهای دبیرخانه این همایش زیر نظر شورای سیاستگذاری اداره میشود که متشکل از برخی از مسئولان و کارشناسان نخبه و خبره فرهنگی است که به کمک هم سیاستگذاریها را انجام میدهند ریاست شورا به عهده حجتالاسلام غلامی است که با حضور فعال آقای صلاحی برگزار شده است. این شورا ۱۳ نشست داشته است.
کمالی ادامه داد: ۲۲ نشست کمیته علمی داشتیم که دبیری آن را آقای اردکانی برعهده دارند که با نظم و برنامهریزی بسیار منسجم اهداف و برنامههای علمی این همایش را از پیش تنظیم کردند و با گامهای مشخص پیش رفت. پیرو فراخوانی که صورت گرفت ۹۳ مقاله علمی دریافت کردیم که ۴۲ مقاله از دستگاههای مختلف فرهنگی بود. ۲۱ مقاله حائز رتبه شدند. یکی از ویژگیهای این همایش این بود که با نگاه کاربردی در ۵ حوزه فعالیتهایش را متمرکز کرده و پژوهش فاخر و علمی انجام داد که شامل کتاب کودک، بازیهای رایانهای، سینما، معماری ایرانی اسلامی و مد و پوشش میشود که تلاش شد با انجام مطالعات شاخص پژوهی با کمک پژوهشگران موسسات و برخی سازمانها و نهادها این پژوهشها با کیفیت مطلوب انجام شود و در پایان همایش رونمایی و در قالب کتاب منتشر میشود.
وی فرا تحلیل همایشهای پیشین را از دیگر اقدامات این دوره از همایش دانست و گفت: هر مخاطبی اگر این کتابها را ورق بزند دستاورد این همایشها را خواهد فهمید. یکی دو محصول دیگر به عنوان کار شاخص، کتابی بود که بحث ارتقای کیفیت از منظر مقام معظم رهبری است. پژوهش دیگر هم نوعشناسی محصولات و مطالعات و شاخص پژوهی اخلاق شهروندی است. از چهارشنبه ۱۳ دی ماه تا سی ام دی ماه ۱۷ کارگاه آموزشی و نشست تخصصی در مراکز مختلف پژوهشی برگزار خواهد شد. علت این تصمیم هم این بود که از سوی خانم بیرامی مسئول دبیرخانه تخصصی قرار بر این شد که در این حد فاصل کارگاههای تخصصی با مشارکت دستگاهها برگزار شود، کار نوینی بود که تحقق آن میتواند زمینه همسخنی و همزبانی دستگاههای مختلف فرهنگی را فراهم کند.
رییس مرکز مطالعات سازمان فرهنگی هنری افزود: در روز همایش پنج پنل ارائه مقاله را پیشبینی کردیم که متناسب با اهداف همایش طراحی و تنظیم شده که قبل از مراسم نهایی در مجموعه باغ کتاب برگزار میشود. یکی از بخشهایی که اضافه شده بخش جشنواره محصولات فرهنگی است که هم در حوزه فعالیتهای مردمی و هم در حوزه فعالیتهای دستگاهی به محصولات برتر نشان کیفیت اهدا میشود و از حدود ۳۰۰ محصول، ۳۰ محصول این تندیس و نشان را دریافت میکنند.
در ادامه مهدی ناظمی اردکانی رییس کمیته علمی همایش با تشکر از رییس سازمان فرهنگی هنری که زمینههای لازم را برای برپایی این همایش فراهم کرده گفت: کمیته علمی همایش از همایش دوم همراهی خود را آغاز کرده و در خدمت آقایان ملکی، سلطانی، خجسته و پیروزمند بودیم. کمیته علمی همایش همچون دیگر همایشها وظایف مشخصی دارد. محورهای این همایش هم سیرش به این ترتیب مشخص شد که از حوزههای نظری به حوزههای کاربردی نزدیک شد.
وی ادامه داد: انتظار کمیته علمی هر همایش این است که در همه محورهای همایش دستاوردهای علمی و پژوهشی کل جامعه و مراکز علمی و دستگاهها را داشته باشیم. خوشبختانه در محورهای متعددی از همایش مقالاتی از دستگاههای مختلف به دستمان رسید. در ادامه دبیرخانه تلاش کرد با تعریف چند پروژه از عزیزان صاحب نظر کتاب و مقاله دریافت کند. در محورهای همایش برای اینکه به شاخصهای موثری برسیم یکبار باید از منظر کارشناسان و یک بار هم از منظر تولیدکنندگان دستگاههای مربوطه اقدام شود. در بخش دوم همایش دستگاههای مرتبط که در حوزه ارتقای کیفیت محصولات فرهنگی نقش اساسی دارند درخواست شد تا مقالاتی را ارائه کنند. ۴۲ مقاله از این دستگاهها به دستمان رسید. در نهایت از مجموع ۴۲ مقاله دستگاهی ۴ مقاله در مرحله داوری پذیرفته شد یعنی حوزه هنری، سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، سازمان تبلیغات اسلامی. انشاءالله باید این تلاش را ادامه دهیم تا این مشارکت تام و تمام را داشته باشیم.
صلاحی: کیفیت پایین محصولات فرهنگی خسارتبار است
محمود صلاحی رییس سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران، سخنران بعدی نشست بود که با تشکر از حاضران در نشست گفت: به ایستگاه چهارم همایش و جشنواره ملی دوسالانه ارتقای کیفیت محصولات و فعالیتهای فرهنگی رسیدهایم. شاید به همه اهداف سه دوره قبل نرسیده باشیم، ولی این یک تمرین و زنگ شروع بود تا ما متوجه شویم برای تولید محصول فرهنگی، همواره باید به کیفیت آن فکر کنیم.
وی افزود: در اقتصاد هم به همین شکل است و محصولی که کیفیت نداشته باشد، در بازار شکست میخورد. در خودروسازی، معماری و ... هم این اتفاق میافتد و در محصولات فرهنگی هم باید به این نکات توجه کنیم. کیفیت پایین محصولات فرهنگی خسارتبار است. مثلاً اسباببازیها را در نظر بگیرید، اسباببازیهایی با کاراکتر انیمیشنهای آمریکایی بازار گستردهای در ایران دارد و دست هر بچهای اسباببازی یا کیفی میبینیم که عکسهای نامناسب یا نوشتههای انگلیسی روی آن نقش بسته است.
رییس سازمان فرهنگی هنری با بیان اینکه این جشنواره میخواهد با استفاده از دانش افراد تراز اول فرهنگی، به تولید محصولات فرهنگی کمک کند، عنوان کرد: باید همه با هم تلاش کنیم تا خروجی داشته باشیم و محصولی خلق کنیم که بازار داشته باشد. تنها نوشتن مقاله کافی نیست، جلب توجه جامعه به جشنواره ارتقای کیفیت محصولات فرهنگی هم مهم است. به عنوان مثال میتوانیم تبلیغات شهری داشته باشیم تا همه متوجه برگزاری جشنواره شوند.
وی ادامه داد: افراد زیادی هستند که بر خود لازم میدانم از آنها تشکر کنم. آقایان غلامی، ناظمی اردکانی، ملک تبار، کارکنان مرکز مطالعات فرهنگی شهر تهران و مدیران و معاونان سازمان فرهنگی هنری در این جشنواره زحمت میکشند و امیدوارم با یاری هم جشنواره ارتقای کیفیت محصولات و فعالیتهای فرهنگی را به خوبی برگزار کنیم.
صلاحی اضافه کرد: باید مفهوم ارتقای محصولات فرهنگی را جا بیندازیم و این کار سادهای نیست. امروز با وجود همه مشکلات اقتصادی کشور، باز هم مسئله فرهنگ اهمیت خودش را دارد. همه شئون زندگی فرهنگ خودش را میطلبد و حتی زیربنای اقتصاد نیز فرهنگ است. به همین دلیل وقتی مقام معظم رهبری شعار سال را تعیین میکنند، به صورت مستقیم یا غیرمستقیم به مسئله فرهنگ اشاره دارند. هر کاری اگر بر فرهنگ درست استوار نباشد، پایهاش فرو میریزد.
وی در پایان ابراز امیدواری کرد که این جشنواره در ۲۰ روز با برگزاری کارگاهها، همایشها و مراسمهای گوناگون و با حضور چهرههای علمی و فرهنگی گوناگون برگزار شود.
رونمایی از پوستر چهارمین همایش و جشنواره ملی دوسالانه ارتقای کیفیت محصولات و فعالیتهای فرهنگی پایانبخش این نشست بود.
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