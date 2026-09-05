انجام ۱۲۰۰ بازرسی از شناورهای در حال ساخت در هرمزگان

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد حسینی تختی با اشاره به اقدامات نظارتی این اداره‌کل بر فعالیت‌های صنایع دریایی، اظهار کرد: در راستای ارتقای ایمنی و رعایت استانداردهای فنی، یک‌هزار و ۲۷۳ مورد بازرسی از شناورهای در حال ساخت در کارگاه‌های شناورسازی استان هرمزگان طی مدت اخیر انجام شده است.

وی با تأکید بر اهمیت نظارت دقیق بر فرآیند ساخت شناورها افزود: کارشناسان این اداره‌کل با حضور مستمر در کارگاه‌ها، تمامی مراحل ساخت را بر اساس استانداردهای ملی و بین‌المللی رصد می‌کنند تا از انطباق کامل شناورها با ضوابط ایمنی اطمینان حاصل شود.

این مقام مسئول همچنین با اشاره به آمار صدور اسناد دریایی در استان، از ثبت رشد ۱۷ درصدی در صدور گواهینامه‌های ثبت دائم شناورها خبر داد و گفت: این افزایش نشان‌دهنده اقبال صاحبان شناورها به قانونی‌سازی فعالیت‌های دریایی و همچنین بهبود فرآیندهای اداری در صدور مجوزهاست که نقش بسزایی در ساماندهی ناوگان دریایی استان دارد.

حسینی تختی در پایان خاطرنشان کرد: توسعه صنعت دریایی و حمایت از تولید داخل با رعایت کامل ایمنی، از اولویت‌های اصلی اداره‌کل بنادر و دریانوردی هرمزگان است و این روند نظارتی با جدیت تداوم خواهد داشت.