پویش «واکسن امروز، ایمنی فردا» در استان بوشهر آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، امیرحسین دارابی در تشریح اهمیت این اقدام اظهار کرد: ایمن‌سازی به‌عنوان یکی از مؤثرترین و هزینه اثربخش‌ترین مداخلات بهداشتی در سطح جهان برای ارتقای سلامت جامعه شناخته می‌شود.

وی افزود: واکسیناسیون بیشترین تأثیر را در کاهش مرگ‌ومیر، به‌ویژه در میان کودکان و افزایش رشد جمعیت داشته است؛ به‌گونه‌ای که سالانه از مرگ بیش از ۲ تا ۳ میلیون کودک در جهان جلوگیری می‌کند. دستاورد بزرگ ریشه‌کنی جهانی بیماری آبله نیز نتیجه واکسیناسیون با کیفیت با پوشش بالا بوده است.

معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی و رئیس مرکز بهداشت استان بوشهر با تأکید بر اهمیت راهبردی ایمن‌سازی در نظام سلامت، از آغاز پویش سراسری «واکسن امروز، ایمنی فردا» خبر داد و با اشاره به سابقه درخشان ایران در این حوزه افزود: واکسیناسیون در ایران همواره از تجربیات موفق ملی در عرصه بهداشت همگانی بوده است.

وی تصریح کرد: سیستم بهداشتی کشور توانسته است با بهره‌گیری از نیروهای آگاه، توانمند و تلاشگر و با ارائه واکسن سالم و مؤثر به جمعیت هدف در دورترین مناطق، قدم‌های مؤثری در ارتقای ایمنی جامعه بردارد. نتیجه این تلاش‌ها، پاک‌سازی کشور از بیماری فلج اطفال در ۲۵ سال گذشته، حذف بیماری کزاز و پیشرو بودن ایران در منطقه در حذف بیماری‌های سرخک و سرخجه است.

دارابی به وضعیت فعلی برنامه ایمن‌سازی اشاره کرد و گفت: در حال حاضر کودکان زیر ۶ سال به‌صورت روتین علیه ۱۲ بیماری از قبیل سل، هپاتیت ب، فلج اطفال، دیفتری، سیاه سرفه، کزاز، هموفیلوس آنفلوانزای تیپ ب، سرخک، سرخجه، اوریون، اسهال‌های روتاویروسی و پنومونی واکسینه می‌شوند.

وی با هشدار نسبت به چالش‌های پیشرو تصریح کرد: با توجه به مجاورت کشور با مناطقی که پوشش واکسیناسیون در آن‌ها پایین است و تداوم ترددهای مرزی، خطر انتقال بیماری‌ها همچنان وجود دارد.

وی گفت: در صورت عدم حفظ پوشش واکسیناسیون بالای ۹۵ درصد در جمعیت‌های هدف، خطر طغیان و انتشار مجدد بیماری‌هایی که تحت کنترل بوده‌اند، جدی است. بنابراین، حفظ پوشش جاری واکسیناسیون کودکان و عملکرد استاندارد نظام مراقبت بیماری‌های قابل پیشگیری با واکسن، یک ضرورت گریزناپذیر است که مشارکت همه خانواده‌ها را می‌طلبد.

معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی و رئیس مرکز بهداشت استان بوشهر خاطرنشان کرد: با هدف آگاه‌سازی، انتشار دانش علمی، از بین بردن باورهای غلط و تغییر عادات اشتباه، پویش سراسری «واکسن امروز، ایمنی فردا» هم‌زمان با سراسر کشور آغاز شده است.

وی بیان کرد: افزایش آگاهی عمومی نسبت به اهمیت واکسیناسیون، ارتقای پوشش ایمن‌سازی و اطلاع‌رسانی درباره نقش واکسن‌ها در پیشگیری از بروز بیماری‌ها، ترویج فرهنگ پیشگیری و ارتقای سواد سلامت جامعه, اصلاح باورهای غلط در زمینه ایمن‌سازی از اهداف کلان ابن پویش است.