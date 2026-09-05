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۱۴ شهریور ۱۴۰۵، ۱۷:۰۷

پویش «واکسن امروز، ایمنی فردا» در استان بوشهر آغاز شد

پویش «واکسن امروز، ایمنی فردا» در استان بوشهر آغاز شد

بوشهر- معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی و رئیس مرکز بهداشت استان بوشهر از آغاز پویش سراسری «واکسن امروز، ایمنی فردا»؛ ضرورتی برای پایداری سلامت جامعه در استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، امیرحسین دارابی در تشریح اهمیت این اقدام اظهار کرد: ایمن‌سازی به‌عنوان یکی از مؤثرترین و هزینه اثربخش‌ترین مداخلات بهداشتی در سطح جهان برای ارتقای سلامت جامعه شناخته می‌شود.

وی افزود: واکسیناسیون بیشترین تأثیر را در کاهش مرگ‌ومیر، به‌ویژه در میان کودکان و افزایش رشد جمعیت داشته است؛ به‌گونه‌ای که سالانه از مرگ بیش از ۲ تا ۳ میلیون کودک در جهان جلوگیری می‌کند. دستاورد بزرگ ریشه‌کنی جهانی بیماری آبله نیز نتیجه واکسیناسیون با کیفیت با پوشش بالا بوده است.

معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی و رئیس مرکز بهداشت استان بوشهر با تأکید بر اهمیت راهبردی ایمن‌سازی در نظام سلامت، از آغاز پویش سراسری «واکسن امروز، ایمنی فردا» خبر داد و با اشاره به سابقه درخشان ایران در این حوزه افزود: واکسیناسیون در ایران همواره از تجربیات موفق ملی در عرصه بهداشت همگانی بوده است.

وی تصریح کرد: سیستم بهداشتی کشور توانسته است با بهره‌گیری از نیروهای آگاه، توانمند و تلاشگر و با ارائه واکسن سالم و مؤثر به جمعیت هدف در دورترین مناطق، قدم‌های مؤثری در ارتقای ایمنی جامعه بردارد. نتیجه این تلاش‌ها، پاک‌سازی کشور از بیماری فلج اطفال در ۲۵ سال گذشته، حذف بیماری کزاز و پیشرو بودن ایران در منطقه در حذف بیماری‌های سرخک و سرخجه است.

دارابی به وضعیت فعلی برنامه ایمن‌سازی اشاره کرد و گفت: در حال حاضر کودکان زیر ۶ سال به‌صورت روتین علیه ۱۲ بیماری از قبیل سل، هپاتیت ب، فلج اطفال، دیفتری، سیاه سرفه، کزاز، هموفیلوس آنفلوانزای تیپ ب، سرخک، سرخجه، اوریون، اسهال‌های روتاویروسی و پنومونی واکسینه می‌شوند.

وی با هشدار نسبت به چالش‌های پیشرو تصریح کرد: با توجه به مجاورت کشور با مناطقی که پوشش واکسیناسیون در آن‌ها پایین است و تداوم ترددهای مرزی، خطر انتقال بیماری‌ها همچنان وجود دارد.

وی گفت: در صورت عدم حفظ پوشش واکسیناسیون بالای ۹۵ درصد در جمعیت‌های هدف، خطر طغیان و انتشار مجدد بیماری‌هایی که تحت کنترل بوده‌اند، جدی است. بنابراین، حفظ پوشش جاری واکسیناسیون کودکان و عملکرد استاندارد نظام مراقبت بیماری‌های قابل پیشگیری با واکسن، یک ضرورت گریزناپذیر است که مشارکت همه خانواده‌ها را می‌طلبد.

معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی و رئیس مرکز بهداشت استان بوشهر خاطرنشان کرد: با هدف آگاه‌سازی، انتشار دانش علمی، از بین بردن باورهای غلط و تغییر عادات اشتباه، پویش سراسری «واکسن امروز، ایمنی فردا» هم‌زمان با سراسر کشور آغاز شده است.

وی بیان کرد: افزایش آگاهی عمومی نسبت به اهمیت واکسیناسیون، ارتقای پوشش ایمن‌سازی و اطلاع‌رسانی درباره نقش واکسن‌ها در پیشگیری از بروز بیماری‌ها، ترویج فرهنگ پیشگیری و ارتقای سواد سلامت جامعه, اصلاح باورهای غلط در زمینه ایمن‌سازی از اهداف کلان ابن پویش است.

کد مطلب 6938198

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