حجتالاسلام سیدمحمود ناظمی در گفتگو با خبرنگار مهر، با تشریح روند شکلگیری و برنامههای جمعههای خونخواهی و انتقام در مشهد مرغاب گفت: این برنامهها با مشارکت نمازگزاران و اقشار مختلف مردم و با اجرای مجموعهای از برنامههای فرهنگی، معنوی و مردمی دنبال میشود.
وی افزود: یکی از برنامههای اصلی، برگزاری راهپیمایی پس از اقامه نماز جمعه است که در آن نمازگزاران و مردم مسیر مصلای نماز جمعه تا گلزار شهدا را طی کرده و با سردادن شعارهای مرتبط، مواضع خود را درباره موضوع خونخواهی و پاسداشت یاد شهدا اعلام میکنند.
امام جمعه مشهد مرغاب فارس ادامه داد: برای ایجاد انسجام و جلوهای مشترک در این مراسم، پرچمهایی با مضامین مرتبط با این حرکت از جمله «یالثارات الخامنهای» تهیه و در اختیار مردم و نمازگزاران قرار میگیرد.
حجتالاسلام ناظمی همچنین از قرائت عهدنامه در پایان نماز جمعه خبر داد و گفت: عهدنامه ارسالی از سوی شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی برای نمازگزاران قرائت میشود و مردم نیز با همراهی و مشارکت خود در این برنامه حضور پیدا میکنند.
وی با اشاره به حضور خانوادهها، جوانان و اقشار مختلف مردم در این مراسم عنوان کرد: تلاش شده است برنامههای جمعههای خونخواهی و انتقام با حضور گسترده و مردمی برگزار شود و ظرفیتهای مختلف اجتماعی در اجرای آن مشارکت داشته باشند.
خطیب جمعه مشهد مرغاب فارس همچنین از برپایی موکبهای پذیرایی در مسیر راهپیمایی خبر داد و افزود: این موکبها ضمن پذیرایی از شرکتکنندگان، جلوهای از مشارکت و همراهی مردم در برگزاری این برنامهها هستند.
وی ادامه داد: برنامهها در گلزار شهدا نیز ادامه پیدا میکند و پس از پایان راهپیمایی، مردم با حضور در جوار مزار شهدا، زیارتنامه شهدا را قرائت کرده و یاد و نام شهیدان را گرامی میدارند.
حجتالاسلام ناظمی خاطرنشان کرد: مجموعه این اقدامات با هدف تقویت پیوست فرهنگی و معنوی جمعههای خونخواهی و انتقام، زنده نگه داشتن یاد شهدا و انتقال پیام ایستادگی و مقاومت به نسل جوان اجرا میشود.
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