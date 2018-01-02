سیاست شورای امنیت کشور کنترل اوضاع است/نیروهای امنیتی مداراکردند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور، حسین ذوالفقاری معاون امنیتی انتظامی وزیر کشور درباره اتفاقات اخیر اظهار کرد: در پی برخی تجمعات اخیر سیاست شورای امنیت کشور کنترل اوضاع بوده است و پلیس و دیگر نیروهای امنیتی بیشترین مدارا را در کنترل شرایط و برخورد با معترضان از خود نشان داده‌اند.

وی افزود:‌ با همه این موارد، تا جایی که تعرض به بیت‌المال و اموال مردم و برخی از مراکز نظامی صورت نگرفته بود، مشی پلیس و نیروهای امنیتی مدیریت صحنه با کمترین هزینه بود اما در مواردی توسط برخی از عناصر متعرض این تجمعات به خشونت کشیده شد که نیروهای انتظامی و امنیتی با افراد تخریب گر با اقتدار و قاطع مقابله کردند.

معاون امنیتی انتظامی وزیر کشور تاکید کرد: علی رغم گلایه‌هایی که مردم از برخی مشکلات دارند، به دلیل درک درست از شرایط و ضرورت حفظ امنیت و آرامش در کشور با تخریب کنندگان و برهم زنندگان نظم عمومی همراهی نکردند بلکه با نیروهای مسئول تامین نظم و امنیت همکاری داشته‌اند.

ذوالفقاری بیان کرد: در بیشتر مناطق کشور شرایط عادی است و با همکاری مردم و با تلاش نیروهای تامین کننده نظم و امنیت نیز ناآرامی های اخیر در برخی مناطق به زودی پایان می یابد.