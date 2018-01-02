شرایط و فرایند پذیرفته شدگان بورس خارج/ ابطال پذیرش در صورت تخلف

به گزارش خبرنگار مهر، فرایند بورس کامل خارج از کشور پس از قبولی در آزمون سال ۹۶ توسط سازمان امور دانشجویان اعلام شده که به شرح زیر است: فردی که قصد دارد در بورس کامل خارج از کشور شرکت کند، باید در آزمون نیمه متمرکز دوره دکتری سازمان سنجش آموزش کشور قبول شود.

همچنین باید شرایط و ضوابط اعطای بورس تحصیلی دوره دکتری خارج از کشور مندرج در دفترچه سازمان سنجش آموزش کشور را دارا باشد.

تایید دانشگاه محل خدمت ویژه دانشجویان بورسیه

دانشگاه مصاحبه کننده (محل خدمت) و هیات اجرایی جذب دانشگاه باید متقاضی را تایید کند. تایید نهایی شورای مرکزی بورس، تایید هیات مرکزی گزینش دانشجو، تشکیل پرونده در اداره اعزام، مدرک معتبر دال بر کسب حد نصاب نمره زبان، پذیرش از دانشگاه خارج و تایید آن توسط دانشگاه محل خدمت و شورای تخصصی و رایزن علمی و سپردن وثیقه ملکی از دیگر شرایط و فرایند پذیرفته گان بورس خارج از کشور است.

ابطال پذیرش در صورت اثبات تخلف

مسئولیت هرگونه مغایرت اطلاعات و مدارک مورد نظر مانند معدل مدارک تحصیلی مورد نیاز و سایر موارد، بعهده متقاضی است و در صورت اثبات تخلف، صلاحیت داوطلب در هرمرحله ای از پذیرش ابطال می شود.

فرایند و مراحل تشکیل پرونده

پذیرفته شده، برای تشکیل پرونده باید کارنامه قبولی آزمون دکتری، تصویر برابر اصل تمام صفحات شناسنامه دانشجو و افراد خانواده و کارت ملی و تصویر برابر اصل مدارک تحصیلی کارشناسی و کارشناسی ارشد با ذکر معدل را ارائه دهد.

تبصره : پذیرفته شده در صورت نیاز به دریافت مدرک تحصیلی کارشناسی و کارشناسی ارشد می تواند با سپردن تعهد لازم به دفتر حقوقی، در خواست آزاد سازی مدرک را داشته باشد.

همچنین باید تعهد نامه ای مبنی بر اطلاع از ضوابط و مقررات اعزام دانشجو به خارج از کشور، آگاهی از شرایط اخذ پذیرش از دانشگاه های خارج و اطلاع از میزان وثیقه ملکی براساس کشور را ارائه دهد.

پذیرفته شده باید، نامه دانشگاه به همراه صورت جلسه هیات اجرایی جذب دانشگاه، نتیجه کاربرگ مصاحبه، تعیین استاد ناظر و موافقت با کشور محل تحصیل و موضوع رساله دکتری را ارائه دهد. همچنین باید گواهی حدنصاب نمره زبان را ارائه دهد.

تبصره: حداقل کسب نمره زبان برای اعزام داوطلبان رشته های فنی و مهندسی، کشاورزی و علوم پایه ۵۵ MSRT= رشته های علوم انسانی و هنر۶۰MSRT= و یا معادل آن در آزمون های TOEFL, IELTS, TOLIMO تعیین شده است.

داوطلبان باید توجه داشته باشند که افزون بر نمره مذکور، درصورتی که دانشگاه پذیرش دهنده، قبولی و کسب نمره آزمون زبان خاصی را ملاک پذیرش خود قرار دهد، داوطلب موظف است آن شرط را تا قبل از اعزام برآورده کند.

مشخص شدن وضعیت نظام وظیفه

صدور نامه حمایت مالی بدون مبلغ و ارائه مدرکی دال بر مشخص شدن وضعیت نظام وظیفه از دیگر فرایند مراحل تشکیل پرونده ویژه پذیرفته شدگان بورس خارج است.

تبصره: در صورت مشمول بودن، دانشجو می تواند پس از ارائه پذیرش و حد نصاب نمره زبان با سپردن تعهد لازم به دفتر حقوقی یا سازمان وظیفه عمومی، درخواست معافیت تحصیلی را داشته باشد.

ارائه پذیرش از دانشگاه خارج از کشور مطابق با شرایط ذکر شده و تایید دانشگاه محل خدمت و استاد ناظر و تکمیل جهت طرح در شورای تخصصی از دیگر مراحلی است که برای تشکیل پرونده پذیرفته شدگان عنوان شده است.

تبصره: دانشجویان باید پس از تکمیل نسخه Word فرم شماره ۵ کاربرگ اعلام نظر شورای تخصصی بورس و اعزام، پیوست های الکترونیکی شامل، اسکن فایل نامه پذیرش از دانشگاه یا استاد راهنمای خارجی، رزومه استاد راهنمای خارجی، رزومه داوطلب بورسیه، پروپوزال دکتری، گواهی آزمون زبان انگلیسی، اسکن فایل اعلام نظر کتبی، استاد ناظر داخل در خصوص موضوع رساله دکتری را تهیه و به صورت فایل زیپ شده به آدرس ایمیل z.taheri@saorg.ir ارسال کنند.

اخذ تایید شورای تخصصی و هیات مرکزی گزینش

همچنین نظر رایزن علمی و تایید شورای تخصصی و تایید هیات مرکزی گزینش دانشجو توسط اداره اعزام اخذ شود. پذیرفته شده باید جهت سپردن وثیقه ملکی به دفتر حقوقی معرفی شده و تایید دفتر حقوقی سازمان مبنی بر سپردن وثیقه مورد نظر را ارائه دهد.

صدور نامه حمایت مالی مبلغ دار به منظور معرفی جهت اخذ روادید، ارائه روادید، انجام فرایند صدور حکم بورس و تکمیل فرم مشخصات پذیرفته شدگان بورس کامل دکتری خارج از کشور توسط اداره اعزام و تهیه پیش نویس حکم بورس از اداره اعزام از دیگر فرایند تشکیل پرونده پذیرفته شدگان است.

امضای حکم نهایی توسط رئیس سازمان امور دانشجویان

تامین اعتبار مالی توسط اداره مالی سازمان امور دانشجویان، تنظیم وقت ملاقات حضوری با مدیرکل اداره کل بورس و اعزام دانشجویان، تنظیم وقت ملاقات حضوری با ریاست سازمان امور دانشجویان و امضای نهایی حکم، و مراجعه به اداره کارشناسی از جمله فرایندی است که پذیرفته شدگان برای تشکیل پرونده باید طی کنند.