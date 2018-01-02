جدایی مهدی طارمی از پرسپولیس قطعی شد/ هیات مدیره OK داد!

به گزارش خبرنگار مهر، هیات مدیره باشگاه پرسپولیس ظهر روز گذشته تصمیم نهایی خود را مبنی بر درخواست باشگاه الغرافه قطر برای جذب مهدی طارمی گرفت.

این باشگاه در راستای درآمدزایی، حاضر شده است طارمی آقای گل فصل گذشته لیگ برتر را به لیگ ستارگان قطر منتقل کند.

مدیران باشگاه پرسپولیس پاسخ مثبت خود را به زودی به همتایان خود در باشگاه الغرافه قطر بطور کتبی اعلام می کنند تا بلافاصله پس از دریافت وجه خود بابت این انتقال، مجوز حضور طارمی در الغرافه را صادر کنند.

باشگاه پرسپولیس بابت انتقال ۶ ماهه مهاجم خود، ۵۰۰ هزار دلار دریافت می کند و مهدی طارمی نیز رقمی نزدیک به ۴۰۰ هزار دلار به جیب خواهد زد؛ انتقالی گرانقیمتی که برای باشگاه پرسپولیس و مهاجم تیم ملی فوتبال ایران سود خوبی دارد.

قرار است مهدی طارمی در ضیافت ناهار امروز باشگاه برای اعضای مسیحی خود به مناسبت سال نو میلادی، از همبازیان خود خداحافظی کرده و مقدمات سفر به قطر را فراهم کند.