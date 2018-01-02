نخستین همایش منطقه ای کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره

به گزارش خبرگزاری مهر، کلانتری، معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی در گفتگو با روابط عمومی دبیرخانه هیأت حمایت از کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظه در خصوص اهمیت مباحث نظریه پردازی و نقد و مناظره بیان کرد: بحث کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره یکی از ضروری ترین کارهایی است که در فضاهای علمی کشور باید مورد توجه قرار بگیرد چرا که اینها به فضای اندیشه ورزی، تولید علم، تقویت و بالندگی ارزشهای گوناگون کمک میکند.

معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی افزود: در دوره مدیریتی جدید دانشگاه آزاد اسلامی یک اهتمام ویژه برای حرکت در این حوزه بوجود آمد که تشکیل کمیته مرکزی کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره در همین راستاست.

وی تصریح کرد:این کمیته مرکزی که به ریاست رئیس دانشگاه آزاد کار خود را شروع کرده بنا دارد در ۱۲ منطقه تعریف شده دانشگاه ازاد کمیته نظریه پردازی منطقه ای را هم شکل بدهد. از طرف دیگر آیین نامه های مربوط به چگونگی حمایت از صاحب نظران و اساتید فعال در این حوزه در حال آماده سازی و بومی سازی است که در آینده نزدیک ابلاغ خواهد شد.

وی ادامه داد: از جمله اقدامات دیگری که در حال انجام آن هستیم برگزاری اولین همایش توجیهی اساتید و اعضای هیئت علمی در ۱۲ دیماه ۱۳۹۶ به میزبان واحد اراک است که طی آن اساتید با حوزه کرسی های نظریه پردازی تخصصی و ترویجی برای ارئه نقد و نظر آشنا می شوند. در این همایش نیز حجت الاسلام دکتر عبدالحسین خسروپناه رئیس دبیرخانه کرسی های نظریه پردازی شورای عالی انقلاب فرهنگی، روسا، معاونین و اعضای هیأت علمی سه دانشگاه استان مرکزی، همدان و لرستان، رییس پژوهشکده علوم اجتماعی و انقلاب حضور دارند.

دکتر کلانتری در خصوص ظرفیت دانشگاه آزاد اسلامی در حوزه کرسی های تخصصی و ترویجی گفت: دانشگاه آزاد بزرگترین دانشگاه حضوری جهان است که نزدیک به سی هزار نفر عضو هیأت علمی دارد و این یک ظرفیت بزرگ است و پیش بینی ما این است که پس از این مباحث گفتمانی و آشناسازی اساتید با حوزه کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره دانشگاه آزاد به موفق ترین و فعالترین دانشگاه تبدیل شود.