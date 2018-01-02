به گزارش خبرنگار مهر، دکتر زهرا عبدالهی در همایش شیرینی در زندگی سالم، اظهارداشت: قطعاً شیرینی در فرهنگ ایرانی جایگاه خاصی دارد و در همه مناسبت ها از آن استفاده می شود. در حال حاضر با مشکلاتی از قبیل بیماری های غیرواگیر ناشی از تغذیه مناسب روبرو هستیم.

وی افزود: ۶۰ درصد مردم کشور دچار اضافه وزن و چاقی هستند حتی در کودکان زیر ۵ سال نیز چاقی شیوع زیادی دارد. اضافه وزن و چاقی زمینه ساز بروز بیماری های غیرواگیر از جمله دیابت، فشار خون و انواع سرطان ها است. مهمترین علت ابتلاء به این بیماری ها نیز الگوی تغذیه ای مردم است.

مدیر کل دفتر سلامت بهبود تغذیه وزارت بهداشت، اظهار داشت: اگر از بعضی مواد تغذیه ای مانند قند، چربی و نمک زیاد استفاده شود باعث بروز بیماری هایی در فرد می شود. برای پیشگیری از شیوع این بیماری ها با کمک صنف های مربوطه، سعی در کاهش میزان مصرف قند، شکر، چربی و نمک داریم.

وی ادامه داد: هم اکنون سرانه مصرف شکر در در کشور ۶۶ گرم در روز است. در حالی که طبق توصیه سازمان بهداشت جهانی این میزان باید ۲۵ گرم در روز باشد.

عبدالهی تصریح کرد: غذای سالم از نظر ما علاوه بر اینکه مسائل بهداشتی در آن باید رعایت شود می بایست تا جایی که امکان دارد و تا جایی که به کیفیت آن لطمه نزند بتوانیم میزان قند و شکر آن را کمتر کنیم. متأسفانه ذائقه مردم به خوراکی های شیرین عادت کرده است و ما در صددیم که این ذائقه را آرام آرام تغییر دهیم و تا جایی که امکان دارد روغن و شکر کمتری در این نوع خوراکی ها استفاده شود.

مدیر کل دفتر سلامت بهبود تغذیه وزارت بهداشت یادآور شد: هنگامی که قند و شکر زیاد مصرف شود خطر سرطان پانکراس و سرطان سینه در زنان نیز افزایش می یابد. برای اینکه بتوانیم این پیامدها را کاهش دهیم چاره ای نداریم جز اینکه تا جایی که امکان دارد از روغن های سالم تر و شکر های کمتری استفاده کنیم.

وی در پایان خاطرنشان کرد: جای شیرهای کم کالری در قنادی های ما خالی است و از صنف قنادی ها درخواست می کنم که به کمک هم در جهت سلامت مردم و پیشگیری از انواع بیماری ها گام برداریم.