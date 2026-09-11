پروژه بلوار میانی دیر–کنگان وارد مرحله اجرای عملیات شد

به گزارش خبرنگار مهر، اصغر کشوریان ظهر جمعه در بازدید میدانی از پروژه اجرای عملیات باقیمانده بلوار میانی دیر–کنگان (طرح وفاق) با بررسی آخرین وضعیت این طرح اظهار کرد: نظارت مستمر بر پروژه‌های راهسازی با هدف تسریع در اجرای طرح‌ها، ارتقای کیفیت و افزایش ایمنی محورهای مواصلاتی استان انجام می‌شود.

وی افزود: پروژه اجرای عملیات باقیمانده بلوار میانی دیر–کنگان هم‌اکنون با سه درصد پیشرفت فیزیکی در مرحله تجهیز کارگاه قرار دارد و عملیات اجرایی آن آغاز شده است.

مدیرکل راه و شهرسازی استان بوشهر با اشاره به اهمیت این پروژه در بهبود وضعیت محور مواصلاتی دیر–کنگان تصریح کرد: روند اجرای عملیات باید با جدیت دنبال شود و عوامل اجرایی پروژه ضمن رعایت الزامات فنی، برنامه زمان‌بندی تعیین‌شده را با دقت اجرا کنند.

تأکید بر تسریع در اجرای پروژه

کشوریان در جریان این بازدید، آخرین وضعیت عملیات اجرایی، روند تجهیز کارگاه و میزان پیشرفت فیزیکی پروژه را به صورت میدانی بررسی کرد و بر ضرورت رفع موانع احتمالی در مسیر اجرای طرح تأکید کرد.

وی همچنین خواستار توجه جدی به کیفیت اجرای عملیات و رعایت استانداردهای فنی و ایمنی در مراحل مختلف پروژه شد و گفت: تکمیل به‌موقع طرح‌های راهسازی از اولویت‌های اداره کل راه و شهرسازی استان بوشهر است و پروژه‌ها باید مطابق تعهدات قراردادی به سرانجام برسند.

در این بازدید، معاون مهندسی و ساخت اداره کل راه و شهرسازی استان بوشهر، رئیس اداره راه و شهرسازی شهرستان کنگان، مسئول اداره راه و شهرسازی شهرستان دیر، عوامل پیمانکار و دستگاه نظارت نیز حضور داشتند و گزارشی از آخرین وضعیت اجرایی پروژه ارائه کردند.