برنامه دولت برای افزایش ظرفیت تولیدات معدنی

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، کسری غفوری گفت: طی تفاهم‌نامه ای که شهریور سال ۱۳۹۱ مابین ایمیدرو و شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی منعقد شد، دو پروژه بزرگ تولید کنسانتره سنگ آهن با ظرفیت سالانه ۵.۲ میلیون تن و تولید گندله با ظرفیت سالانه ۵.۲ میلیون تن در سنگان کلید خورد که هفته گذشته بخش کنسانتره‌سازی آن با حضور معاون اول رئیس جمهور افتتاح شد.

رئیس هیات مدیره گروه صنعتی و معدنی توسعه ملی افزود: سنگان منطقه ویژه و خاص و مملو از مواد معدنی خدادادی است که طی چند سال اخیر و با پیگیری های جدی دولت‌های یازدهم و دوازدهم، به عنوان محلی برای فعالیت شرکت‌ها و مجموعه‌های فعال و صاحب نام، به یک مجموعه صنعتی و معدنی بزرگ و نامدار تبدیل شده است که سرمایه گذاری در حوزه های مختلف آن کماکان ادامه دارد و تا سالها موجب رونق اقتصادی و اشتغال برای مردم منطقه و کشور خواهد بود.

وی افزود: یکی از دستاوردهای رویکرد گروه توسعه ملی در چند سال اخیر اعتماد و بهره گیری از پتانسیل مدیران جوان و با انگیزه بوده که اثر این نگاه منصفانه در انتخاب مدیران، همدلی بیش از گذشته و تسریع دراجرای امور و به ثمر نشستن طرح ها و پروژه ها حتی بیش از فرارسیدن ددلاین آن ها بوده است.

غفوری ادامه داد: باتوجه به مسئولیت نظارت و پاسخگویی مدیرعامل در تمامی حوزه های کاری و اجرایی شرکت بعضاً شرکت ها دچار بوروکراسی و روزمرگی می شوند که در گروه توسعه ملی با تقسیم وظایف در هیات مدیره و استفاده از مدیران جوان این مسئله به بهترین نحو مرتفع و اداره شرکت ها با همدلی و پویایی به پیش می رود و هم در زمان و هم در هزینه ها مدیریت و صرفه جویی مناسبی صورت می گیرد.

عضو سابق هیات مدیره شرکت طلای زرشوران با اشاره به لزوم تمرکز بر روی حرکت در راستای اقتصاد مقاومتی گفت: یکی از رویکردهایی که تاثیر بسزایی در تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی دارد، حمایت از ورود مدیران جوان در کنار مدیران با تجربه و اعتماد به تخصص، تعهد، انگیزه و روحیه تلاشگری آنان است که هم موجب تسریع در امور می شود و هم نظام مدیریتی آتی کشور با تربیت و آمادگی این افراد تضمین شده و از آزمون و خطای مجدد جلوگیری می کند.

وی ادامه داد: امیدوارم با توجه به جدیت و سرعت عمل دراجرای امور، همچون کنسانتره سازی که چهار ماه پیش از مهلت زمانی این برنامه به تولید رسید، گندله سازی هم تا سال آینده و پیش از پیش بینی برنامه ای افتتاح و فعالیت خود را آغاز نماید.

غفوری اظهار امیدواری کرد: با همین روند، انگیزه و تلاش طبق برنامه ریزی صورت گرفته در طرح توسعه این شرکت، ظرفیت تولید سالانه هریک از واحد های تولید کنسانتره و گندله در آینده به میزان ۵ میلیون تن افزایش خواهد یافت.