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۲ شهریور ۱۴۰۵، ۱۲:۴۹

بهره‌برداری از طرح توسعه بیمارستان خاتم؛ افزایش ۴۳ تخت به ظرفیت درمانی

بهره‌برداری از طرح توسعه بیمارستان خاتم؛ افزایش ۴۳ تخت به ظرفیت درمانی

یزد - رئیس دانشگاه علوم پزشکی یزد با اشاره به بهره‌برداری بخش‌های جدید درمانی در بیمارستان خاتم گفت: ۴۳ تخت مراقبت‌های ویژه و اورژانس به همراه سه اتاق عمل به چرخه درمانی اضافه شد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی یزد، محمود نوری شادکام در آیین افتتاح طرح توسعه بیمارستان آیت‌الله خاتمی شهرستان خاتم افزود: با بهره‌برداری از این طرح توسعه، تعداد ۱۱ تخت سی سی یو، ۱۲ تخت آی سی یو، ۱۷ تخت اورژانس و سه اتاق عمل به این مرکز اضافه شده است.

وی توسعه زیرساخت‌های درمانی در شهرستان خاتم را گامی مهم در ارتقای دسترسی مردم منطقه به خدمات تخصصی و درمانی دانست و اظهار داشت: با بهره‌برداری از این طرح، ظرفیت‌های جدیدی در حوزه مراقبت‌های ویژه، اورژانس، جراحی و تصویربرداری پزشکی در اختیار مردم شهرستان قرار گرفته است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی یزد با اشاره به تداوم روند توسعه بیمارستان خاتم تصریح کرد: مرحله بعدی طرح توسعه این بیمارستان هم در آینده نزدیک احداث خواهد شد که این بخش با حدود ۲ هزار مترمربع زیربنا، ظرفیت‌های جدیدی به مجموعه درمانی شهرستان اضافه خواهد کرد.

نوری شادکام با قدردانی از حمایت‌ها و پیگیری‌های انجام‌شده در اجرای طرح توسعه بیمارستان هرات گفت: تحقق این پروژه حاصل همکاری و همراهی مجموعه‌های مختلف است و از نماینده مردم شهرستان در مجلس شورای اسلامی، استاندار یزد، معاونان استاندار، حوزه‌های معاونت توسعه، درمان و همچنین دفتر فنی دانشگاه قدردانی کرد.

وی خاطرنشان کرد: توسعه زیرساخت‌های درمانی شهرستان‌ها با هدف تقویت عدالت در سلامت و فراهم کردن دسترسی مردم مناطق مختلف استان به خدمات باکیفیت درمانی با جدیت در دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد دنبال می‌شود.

کد مطلب 6926018

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