به گزارش خبرنگار مهر، عادل سیو سهمرده پیش از ظهر دوشنبه در نشست شورای توسعه و برنامهریزی استان کردستان که با حضور معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان رئیسجمهور برگزار شد، اظهار کرد: دانشگاه کردستان به عنوان تنها دانشگاه جامع استان، ظرفیت قابل توجهی در حوزه آموزش، پژوهش و فناوری دارد و میتواند نقش مؤثرتری در توسعه علمی و اقتصادی منطقه ایفا کند.
وی با اشاره به جایگاه علمی دانشگاه کردستان افزود: این دانشگاه دارای ۵۲ رشته در مقطع کارشناسی، ۱۲۰ رشته کارشناسی ارشد و ۴۵ رشته دکتری است و در سالهای اخیر بر اساس رتبهبندیهای معتبر، جایگاه دانشگاه کردستان در میان دانشگاههای جامع کشور در محدوده رتبههای ۱۱ تا ۱۷ قرار داشته است.
رئیس دانشگاه کردستان ادامه داد: حدود ۴۲۰ عضو هیئت علمی در دانشگاه فعالیت دارند و سالانه حدود ۴۴۰ مقاله بینالمللی از سوی اعضای هیئت علمی منتشر میشود که سهم قابل توجهی از آنها در نشریات با کیفیت علمی بالا قرار دارد.
سیو سهمرده با بیان اینکه میزان استناد به مقالات اعضای هیئت علمی دانشگاه نیز قابل توجه است، عنوان کرد: به طور متوسط روزانه حدود ۳۵۰ استناد به مقالات اعضای دانشگاه ثبت میشود که نشاندهنده کیفیت و اثرگذاری فعالیتهای علمی پژوهشگران دانشگاه کردستان است.
وی به رشد مشارکت دانشگاه در طرحهای بنیاد ملی علم ایران اشاره کرد و گفت: تعداد طرحهای مصوب دانشگاه که در سالهای گذشته به طور متوسط حدود ۱۰ طرح در سال بود، در سال ۱۴۰۴ به حدود ۳۵ طرح رسید و در پنج ماه نخست سال جاری نیز ۲۹ طرح به تصویب رسیده است.
رئیس دانشگاه کردستان افزود: در سال جاری حدود ۲.۵ درصد طرحهای مصوب بنیاد ملی علم ایران متعلق به اعضای دانشگاه کردستان بوده، در حالی که سهم اعضای هیئت علمی این دانشگاه از کل اعضای هیئت علمی کشور حدود ۱.۵ درصد است.
سیو سهمرده نرخ تصویب طرحهای ارائهشده از سوی دانشگاه کردستان را نیز حدود ۶۰ درصد اعلام کرد و گفت: این میزان در مقایسه با بسیاری از دانشگاههای کشور رقم قابل توجهی است و نشاندهنده توان علمی و کیفیت طرحهای پژوهشی اعضای هیئت علمی دانشگاه است.
وی همچنین با اشاره به حضور ۲۳ دانشمند دانشگاه کردستان در جمع دانشمندان دو درصد برتر جهان اظهار کرد: این دانشگاه از ظرفیت علمی بالایی برخوردار است و به دلیل جایگاه خود میتواند در ایجاد مرجعیت علمی و تقویت همگرایی ملی در مناطق کردنشین کشور نقشآفرین باشد.
ضرورت حمایت از زیستبوم فناوری دانشگاه کردستان
رئیس دانشگاه کردستان در ادامه با اشاره به اقدامات انجامشده برای توسعه زیرساختهای فناوری گفت: دانشگاه بخشی از فضاهای فیزیکی خود را برای فعالیتهای فناورانه در اختیار مجموعههای مرتبط قرار داده و در همکاری با پارک علم و فناوری نیز حدود دو هکتار زمین اختصاص یافته است.
وی با بیان اینکه ارزش اقتصادی این زمین قابل توجه است، افزود: با وجود ارزش بالای این زمین، دانشگاه به این جمعبندی رسیده که زیرساختهای فناوری باید در محدوده شهری توسعه پیدا کند تا امکان ارتباط مؤثرتر میان دانشگاه، صنعت و جامعه فراهم شود.
سیو سهمرده خواستار انعطاف بیشتر در حمایت از دانشگاه کردستان شد و گفت: انتظار نداریم استانداردها کنار گذاشته شود، اما با توجه به ظرفیتهای علمی دانشگاه و نیازهای استان، حمایت هدفمند و متناسب میتواند موجب شتاب گرفتن روند توسعه فناوری و نوآوری شود.
وی با اشاره به توافقهای انجامشده برای توسعه زیرساختهای نوآوری خاطرنشان کرد: در سال گذشته نیز قراردادهایی در حوزه فناوری منعقد شد و حمایتهای انجامشده به فعال شدن برخی ظرفیتهای پژوهشی دانشگاه کمک کرده است.
تدوین مدل زبانی بزرگ برای زبان کردی
رئیس دانشگاه کردستان یکی از طرحهای مهم دانشگاه را توسعه مدل زبانی بزرگ زبان کردی عنوان کرد و گفت: حدود ۹ هزار جلد کتاب کردی در کتابخانه دانشگاه کردستان وجود دارد و این مجموعه یکی از غنیترین منابع مکتوب زبان کردی در کشور محسوب میشود.
وی افزود: دیجیتالسازی این منابع میتواند زیرساخت مناسبی برای توسعه مدلهای زبانی و فناوریهای هوش مصنوعی مرتبط با زبان کردی ایجاد کند و دانشگاه در این زمینه آماده ورود جدی به حوزه هوش مصنوعی است.
سیو سهمرده تأکید کرد: منابع دانشگاه از پشتوانه مشخص و قابل استناد برخوردار است و استفاده از این ظرفیت میتواند به توسعه یک مدل زبانی بومی و معتبر برای زبان کردی کمک کند.
ظرفیت ژنتیکی کردستان برای افزایش تولید گندم
وی در ادامه از طرح دانشگاه برای افزایش بهرهوری تولید گندم خبر داد و گفت: کردستان از تنوع ژنتیکی قابل توجهی در حوزه گندم برخوردار است و دانشگاه در سالهای اخیر مطالعاتی را در زمینه شناسایی و بررسی این ذخایر ژنتیکی انجام داده است.
رئیس دانشگاه کردستان افزود: یک تیم ۱۵ نفره در دانشگاه روی این موضوع فعالیت میکند و هدف این است که با شناسایی ژنهای مؤثر و توسعه ارقام جدید، میزان تولید گندم استان افزایش پیدا کند.
وی تصریح کرد: افزایش بهرهوری حتی به میزان ۱۰ درصد میتواند تأثیر اقتصادی قابل توجهی برای استان داشته باشد و استفاده از ظرفیتهای علمی دانشگاه در این زمینه میتواند به ارتقای امنیت غذایی کمک کند.
تعمیر تجهیزات پژوهشی مطالبه دانشگاه کردستان
سیو سهمرده همچنین با اشاره به تجهیزات پیشرفته پژوهشی دانشگاه گفت: چند دستگاه تخصصی و گرانقیمت در دانشگاه وجود دارد که به دلیل نیاز به تعمیرات، امکان استفاده کامل از آنها فراهم نیست.
وی افزود: ارزش این تجهیزات به صدها میلیارد تومان میرسد و با تأمین اعتبار لازم برای تعمیر و راهاندازی مجدد آنها، امکان استفاده پژوهشگران دانشگاه و حتی مجموعههای بیرون از دانشگاه از این ظرفیت فراهم خواهد شد.
رئیس دانشگاه کردستان از توسعه آزمایشگاه مرکزی دانشگاه نیز به عنوان یکی دیگر از برنامههای در دست اجرا یاد کرد و گفت: این آزمایشگاه با مساحتی حدود ۵۴۰ مترمربع در حال تکمیل است و تأمین تجهیزات و میزهای آزمایشگاهی مورد نیاز، زمینه استفاده گستردهتر اعضای هیئت علمی و پژوهشگران از این مجموعه را فراهم میکند.
هفت طرح پیشنهادی برای توسعه فناوری استان
وی در ادامه به برخی پیشنهادهای مشخص دانشگاه کردستان اشاره کرد و گفت: اجرای برنامه سهساله جهش تولید، پژوهش و فناوری، توسعه مدل زبانی بزرگ زبان کردی، ارتقای تابآوری امنیت غذایی از طریق بهبود تولید گندم و تقویت زیستبوم فناوری و نوآوری دانشگاه از جمله طرحهای پیشنهادی است.
سیو سهمرده توسعه مرکز نوآوری سامانههای یکپارچه انرژی و فناوری تولید پراکنده، ارزیابی ظرفیت باطلههای معدنی استان برای استفاده به عنوان منابع ثانویه عناصر نادر خاکی و مواد معدنی بحرانی و احیای تجهیزات پیشرفته آزمایشگاهی را از دیگر برنامههای پیشنهادی عنوان کرد.
وی با تأکید بر ضرورت توسعه متوازن علمی در کشور گفت: اگر هدف، جبران عقبماندگی مناطق کمتر برخوردار و تحقق توسعه متوازن است، باید سهم استانها از منابع علمی و فناوری کشور متناسب با ظرفیت و جمعیت آنها در نظر گرفته شود.
رئیس دانشگاه کردستان خاطرنشان کرد: انتظار داریم حمایتهای معاونت علمی به گونهای طراحی شود که زنجیره دانشگاه، پارک علم و فناوری، شتابدهندهها و شرکتهای دانشبنیان در استان شکل بگیرد و حمایتها در طول این زنجیره به صورت هدفمند ادامه پیدا کند.
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