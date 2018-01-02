به‌گزارش خبرگزاری مهر به‌نقل از روابط‌عمومی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری اصفهان، چهارمین نشست مشترک فعالان حوزه بسته‌بندی صنایع‌دستی برگزار شد.

فریدون الله‌یاری مدیرکل میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری اصفهان در این جلسه خطاب به هنرمندان صنایع‌دستی اصفهان گفت: «امروز اصفهان به یک مقصد جهانی برای ورود گردشگران خارجی تبدیل شده، لذا هم‌اینک بیش از هر زمان دیگر نیازمند شناخت علائق و سلایق آن‌ها در حوزه گردشگری فرهنگی هستیم.»

او با اشاره به نقش صنایع‌دستی در توسعه گردشگری اصفهان تأکید کرد: «امروزه همگان معتقدند دستاوردهای فرهنگی نقش مهمی در توسعه گردشگری ایفا می‌کند، لذا هنرهای سنتی و صنایع‌دستی نقش مهمی در اقناع گردشگرانی که به ایران و به‌ویژه اصفهان سفر می‌کنند ایفا می‌کند، لذا با تمام قدرت به دنبال توسعه کیفی خدمات‌رسانی خود در حوزه صنایع‌دستی هستیم، با این وصف با همکاری سازمان میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری، کانون جدید دانش‌بنیان در حوزه پژوهش‌های صنایع‌دستی در خانه تاریخی قزوینی‌ها شکل می‌گیرد.»

الله‌یاری در ادامه به نقش بسته‌بندی در توسعه اقتصادی صنایع‌دستی اشاره کرد و گفت: «یکی از اشکالات اساسی ما در حوزه عرضه صنایع‌دستی، عدم وجود بسته‌بندی مناسب برای عرضه صنایع‌دستی به گردشگران خارجی است، لذا معتقدیم اگر قرار باشد تا در بازارهای جهانی حضور جدی داشته باشیم، می‌بایست نیازهای گردشگران و حتی گونه‌های سفرهای آنان شناسایی شود.»

او با اشاره به سلائق گردشگران خارجی که به اصفهان سفر می‌کنند، افزود: «بسیاری از گردشگران خارجی که به اصفهان سفر می‌کنند عمدتاً به‌صورت گردشگر چمدانی هستند، لذا لزوم طراحی بسته‌بندی مناسب، متناسب با ارزش این تولیدات هنری و همچنین به گونه‌ای که ازسوی گردشگران به‌راحتی قابل حمل باشند و در عین حال، خود این بسته‌بندی‌ها گویای هنر اصفهان باشد، هم اکنون بیش از گذشته احساس می‌شود.»

هنرمندان صنایع‌دستی سفرای فرهنگی ایران به‌شمار می‌روند

جعفر جعفرصالحی سرپرست معاونت صنایع‌دستی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری اصفهان گفت: «بدون شک هنرمندان صنایع‌دستی سفرای فرهنگی ایران به‌شمار می‌روند، لذا پرداختن به مقوله بسته بندی در حوزه صنایع‌دستی از یکسو باعث توسعه کیفی گفتمان فرهنگی ایرانیان و این هنرمندان به عنوان سفرای فرهنگی ایران بوده و از سوی دیگر به توسعه روزافزون اقتصادی می‌انجامد.»

او تأکید کرد: «امروزه با گسترش روزافزون گردشگری باید تلاش کنیم تا نگاه سنتی به ارائه محصولات دستی را به تدریج به کناری نهاده و بتوانیم با در نظر گرفتن تنوع محصولات صنایع‌دستی به طراحی بسته‌بندی‌های جدید با رعایت ابعاد و استانداردهای محصولات صنایع‌دستی بپردازیم.»