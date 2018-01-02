امیر خانزادی از منطقه سوم دریایی ارتش در کنارک بازدید کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، امیر حسین خانزادی فرمانده نیروی دریایی ارتش صبح امروز با حضور در منطقه سوم نبوت نداجا از این منطقه بازدید کرد.

وی از نحوه‌ فعالیت‌های یگان‌های مختلف منطقه سوم نبوت اعم از شناورهای سطحی، تیپ سوم تکاوران حمزه سیدالشهدا (ع) و پایگاه دریایی پسابندر واقع در نقطه صفر مرزی جنوب شرق کشور بازدید کرد و از نزدیک از روند فعالیت‌ها و پیشرفت طرح‌ها و پروژه‌های منطقه مطلع شد.

در ادامه با حضور فرمانده نداجا، پروژه ۱۰۸ واحدی منازل کوی سازمانی شهرک شهید مولایی این منطقه افتتاح شد.

فرمانده نداجا همچنین در آیین معارفه جانشین عقیدتی منطقه سوم نداجا طی سخنانی با اشاره به اهمیت کار در عقیدتی سیاسی به عنوان یک نیروی موثر در روند فعالیت‌های فرماندهی گفت: با توجه به فرمایشات مقام معظم رهبری در خصوص توجه ویژه به نیروی انسانی کارآمد و متعهد، در می‌یابیم که نقش عقیدتی سیاسی در حوزه امور فرهنگی، مذهبی و آموزش بسیار موثر است، چرا که مقام معظم رهبری می‌فرمایند تجهیزات را می‌توان یک شبه به دست آورد ولی نیروی انسانی خوب را به سرعت نمی‌توان به دست آورد.

فرمانده نیروی دریایی ارتش عنوان داشت: برای پرورش نیروی کارآمد و متعهد می‌بایست نسبت به مسئله آموزش توجه ویژه‌ای کرد و اگر انتظار داریم که نیروی انسانی ما رفتار درستی از خود به نمایش بگذارد، می‌بایست نسبت به ارائه آموزش‌های صحیح به نحو شایسته تلاش جدی شود؛ البته در این راه تکرار و تمرین نباید فراموش شود، چون تکرار و تمرین معجزه می‌کند.

دریادار حسین خانزادی همچنین ابراز داشت: بخش دیگر حائز اهمیت در پرورش نیروی انسانی متعهد، مسئله کنترل است؛ اگر در امور مربوطه مشکلی پیش می‌آید، به این دلیل است که کنترل به خوبی صورت نپذیرفته ‌است.

فرمانده نیروی دریایی ارتش گفت: در کنترل صحیح، این نکته مهم است که با نیروی انسانی همراه شویم و لازمه آن این است که نفر کنترل‌کننده باید خودش به بهترین نحو و شایسته‌ترین صورت رفتار کند و آموزش دیده باشد.