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۱۲ دی ۱۳۹۶، ۱۶:۲۵

معاون وزیر آموزش و پرورش:

کاهش ۱.۵ میلیون نفری بیسوادان کشور طی ۴ سال

کاهش ۱.۵ میلیون نفری بیسوادان کشور طی ۴ سال

تهران- معاون وزیر آموزش و پرورش در جلسه شورای سوادآموزی استان تهران از کاهش ۱.۵ میلیون نفری بیسوادان کشور طی ۴ سال خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، علی باقرزاده پیش از ظهر سه شنبه در جلسه شورای سوادآموزی استان تهران از افزایش ۲.۷۵ درصدی نرخ باسوادی کشور خبر داد و افزود: این افزایش ۱۴ برابر رشد باسوادی در سال های ۸۶ تا ۹۰ است به طوریکه در طی این سال ها نرخ باسوادی ۲ درصد رشد کرده است.

وی افزود: در طول  سالهای ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۶ که سند جهانی آموزش برای همه در حال اجرا بود و بیش از ۱۷۶ کشور تعهد کرده بودند اهداف جهانی آموزش را دنبال کنند میانگین نرخ رشد باسوادی تنها یک درصد افزایش یافته بود آنچه دستاورد و محصول تلاش آگاهانه مدیران تعلیم و تربیت و روسای شورای پشتیبانی سوادآموزی است عدد قابل توجه و مورد قبولی است.
 
معاون وزیر آموزش و پرورش با بیان این که در طول سال های ۸۶ تا ۹۰ در ۱۲ استان با افزایش تعداد بیسواد مواجه بودیم  عنوان کرد:در طول سال های ۹۱ تا ۹۵ بیش از یک میلیون و ۴۸۱ هزار نفر از تعداد بیسوادان کم شد.

باقرزاده آسیب رسان بودن و آسیب دیدگی را ۲ خصوصیت در افرادی دانست که از فرصت تحصیلی بهره نبرده اند و افزود: فرهنگستان علوم پزشکی گزارش داده است که ۹۳ درصد افراد معتاد سابقه شکست تحصیلی و خروج از مدرسه را دارند و براساس گزارش راهور ۹۰ درصد عابران پیاده فوت شده و ۷۰ درصد موتورسواران فوت شده بیسواد و کم سواد بوده اند.

کد مطلب 4189627

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