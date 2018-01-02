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۱۲ دی ۱۳۹۶، ۲۰:۴۸

رییس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان تهران:

زمان تجمع محکومیت فتنه گران در شهر تهران تغییر یافت

زمان تجمع محکومیت فتنه گران در شهر تهران تغییر یافت

تهران- رییس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان تهران از تغییر زمان تجمع محکومیت فتنه گران در شهر تهران به تاریخ دیگری خبر داد.

حجت الاسلام والمسلمین سید محسن محمودی، در گفتگو با خبرنگار مهر از تغییر زمان تجمع محکومیت فتنه گران در شهر تهران خبر داد و افزود: بنا بر این است، که جهت محکومیت تحرکات ضد انقلاب طی روزهای آینده حماسه باشکوهی خلق شود و از سوی دیگر جمع زیادی از مومنین و شهروندان انقلابی تهران خواستار تعیین روز دیگری غیر از جمعه برای حضور حداکثری گروه ها، تشکل ها و آحاد مردم بودند.

رییس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان تهران اضافه کرد: به این دلایل و نیز انتخاب  مکان مناسبی برای برگزاری تظاهرات محکومیت فتنه گران، لذا تظاهرات شهر تهران بعد از نماز جمعه برگزار نخواهد شد.

وی ضمن عذرخواهی از مردم مومن و انقلابی شهر تهران و نیز قدردانی از احساسات این عزیزان، اضافه کرد: قطعا زمان و مکان تجمع مردم مومن شهر تهران در محکومیت فتنه گران و مزدوران، پس از مشخص شدن به اطلاع مردم انقلابی خواهد رسید.

محمودی گفت: البته تظاهرات شهرستان های استان تهران در روز جمعه و بعد از اقامه نماز جمعه طبق اعلام قبلی برگزار می شود و تغییر زمان تظاهرات، تنها مختص شهر تهران است.

بر اساس این گزارش، پیش از این قرار بود، تظاهرات محکومیت فتنه گران و مزدوران در استان تهران بعد از نماز جمعه ۱۵ دی ماه برگزار شود.

کد مطلب 4189791

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