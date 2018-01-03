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۱۳ دی ۱۳۹۶، ۱۰:۴۵

چین سیستم پرتاب موشک رباتیک ساخت

چین سیستم پرتاب موشک رباتیک ساخت

چین سیستم پرتاب موشک رباتیکی ساخته که ۳.۵ برابر سریع تر از سیستم هایی با اپراتور انسانی عمل می کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پیپل دیلی آنلاین، ارتش چین اکنون می تواند با کمک ربات موشک های بالستیک پرتاب کند.  

این سیستم پیشرفته می تواند کلاهک های جنگی را ۳.۵ برابر سریعتر از سیستم هایی با اپراتور انسان پرتاب کند.

سیستم رباتیک پرتاب موشک در مرکز تحقیقات موشکی چین ساخته شده و به نظر می رسد سیستم مذکور در اواخر اکتبر تکمیل شده است. ژانگ جینگ یونگ مدیر این پروژه می گوید: این سیستم مدت زمان آماده سازی موشک را نصف و آن را ۳ برابر سریع تر ارسال می کند.

این درحالی است که موشک های نسل آتی چین به نام Dongfeng یا DF-۴۱، امی توانند به هر نقطه ای از جهان کلاهک هسته ای پرتاب کنند. این موشک ها در نیمه اول سال آتی میلادی آماده می شوند.

کد مطلب 4190012
شیوا سعیدی

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