اینتر به دنبال معاوضه «ماریو» با «میخیتاریان»

به گزارش خبرگزاری مهر، کوریره دلواسپرت، روزنامه ایتالیایی چاپ رم خبر داده تیم فوتبال اینترمیلان تصمیم دارد هنریک میخیتاریان را از منچستریونایتد به خدمت گیرد و در ازای او ژائو ماریو را به تیم مورینیو بفرستد.

لوسیانو اسپالتی، سرمربی نراتزوری روز سه‎‏شنبه جلسات متعددی با سران باشگاه برگزار کرد تا درباره سیاست‎های ترانسفر زمستانی باشگاه به توافق برسند. یکی از موضوعات بحث هم ژائو ماریو بود که در تیم ایتالیایی دقایق بازی زیادی به او نمی‏‌رسد و به همین دلیل باشگاه به دنبال انتقال قرضی یا فروش او است.

همچنین گفته می‏‌شود پاری‎سن ژرمن هم مشتاق جذب این بازیکن است، اما اینتر میخیتاریان را می‎خواهد و به همین دلیل درصدد است با یونایتد وارد مذاکره شود.

ملی‎پوش ارمنی ۲۹ سال سن دارد و منچستریونایتد برای خریدش به دورتموند در تابستان ۲۰۱۶ مبلغ ۴۲ میلیون یورو پرداخته است. اما به نظر او در اولدترافورد آن طور که باید هماهنگ نشده است و در ۲۱ بازی برای این تیم ۲ گل زده و ۶ پاس گل داده است.

اینتر هم تابستان گذشته برای خرید ژائو ماریو ۴۰ میلیون یورو پرداخت و در نتیجه این جابه‎جایی می‎تواند صورت گیرد.