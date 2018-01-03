اینتر به دنبال معاوضه «ماریو» با «میخیتاریان»

به گزارش خبرگزاری مهر، کوریره دلواسپرت، روزنامه ایتالیایی چاپ رم خبر داده تیم فوتبال اینترمیلان تصمیم دارد هنریک میخیتاریان را از منچستریونایتد به خدمت گیرد و در ازای او ژائو ماریو را به تیم مورینیو بفرستد.
لوسیانو اسپالتی، سرمربی نراتزوری روز سهشنبه جلسات متعددی با سران باشگاه برگزار کرد تا درباره سیاستهای ترانسفر زمستانی باشگاه به توافق برسند. یکی از موضوعات بحث هم ژائو ماریو بود که در تیم ایتالیایی دقایق بازی زیادی به او نمیرسد و به همین دلیل باشگاه به دنبال انتقال قرضی یا فروش او است.
همچنین گفته میشود پاریسن ژرمن هم مشتاق جذب این بازیکن است، اما اینتر میخیتاریان را میخواهد و به همین دلیل درصدد است با یونایتد وارد مذاکره شود.
ملیپوش ارمنی ۲۹ سال سن دارد و منچستریونایتد برای خریدش به دورتموند در تابستان ۲۰۱۶ مبلغ ۴۲ میلیون یورو پرداخته است. اما به نظر او در اولدترافورد آن طور که باید هماهنگ نشده است و در ۲۱ بازی برای این تیم ۲ گل زده و ۶ پاس گل داده است.
اینتر هم تابستان گذشته برای خرید ژائو ماریو ۴۰ میلیون یورو پرداخت و در نتیجه این جابهجایی میتواند صورت گیرد.
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