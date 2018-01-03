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۱۳ دی ۱۳۹۶، ۱۷:۰۸

سفیر عربستان در لبنان استوار نامه خود را به میشل عون تقدیم کرد

سفیر عربستان در لبنان استوار نامه خود را به میشل عون تقدیم کرد

سفیر عربستان در لبنان استوار نامه خود را تقدیم رئیس جمهور لبنان کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری لبنان، قبل از ظهر امروز به وقت محلی، ولید بن محمد بن سالم الیعقوب سفیر عربستان در لبنان امروز استوار نامه خود را تقدیم میشل عون رئیس جمهور لبنان کرد.

سفیر جدید عربستان متولد سال ۱۹۷۵ است. از دانشگاه ملک سعود ریاض مدرک علوم سیاسی در سال ۱۹۹۸ گرفته و وارد وزارت خارجه عربستان شده است. وی در سفارت عربستان در بیروت در فاصله سالهای ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۴ فعالیت کرد و در سال ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۷ در سفارت این کشور در فرانسه فعالیت داشت.

وی روز گذشته رونوشت استوار نامه خود را به جبران باسیل وزیر خارجه لبنان تحویل داده بود.

سفیر جدید عربستان در ۲۰ نوامبر گذشته وارد بیروت شده است و این پس از انتخابش به عنوان سفیر عربستان در لبنان از سوی ملک سلمان به جای علی عواض عسیری است. از زمانی که علی عواض عسیری در آگوست ۲۰۱۴ به عربستان فرا خوانده شد، عربستان سفیری در لبنان نداشت.

کد مطلب 4190623

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