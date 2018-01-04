از کاشت ۵۰هزار پیاز گل لاله تا نصب تندیس سیدخندان

به گزارش خبرگزاری مهر، مهمترین اخبار مناطق شرقی تهران در هفته گذشته به شرح زیر است:

کاشت ۵۰ هزار پیاز گل لاله

معاون خدمات شهری و محیط زیست شهرداری منطقه ۷ از اجرای عملیات کاشت ۵۰ هزار پیاز گل لاله در بوستان شهید نیاکی این منطقه خبر داد.

رضا مددی با اعلام این خبر گفت: کاشت پیازهای لاله در ۳۳ رنگ بندی های متفاوت و زیبا در دستور کار منطقه قرار گرفت تا شهروندان همزمان با فرا رسیدن بهار شاهد شکفتن هزاران گل لاله باشند .

وی با اشاره به اینکه همه ساله با آغاز فصل سرما ، عملیات کاشت پیاز گل لاله در منطقه ۷ در دستور کار قرارمی گیرد، خاطرنشان کرد: زمان کاشت این گلها طوری انتخاب شده که در آستانه عید نوروز به گل دهی رسیده و چشم انداز بسیار زیبایی را در سطح منطقه ایجاد خواهد کرد.

معاون شهردار منطقه ۷ با اشاره به اینکه این اقدام به منظور افزایش کیفیت فضای سبز، زیباسازی و توسعه فضای سبز شهری، ایجاد چشم انداز مناسب اجرایی شد، عنوان کرد: لاله گلی کاملا ایرانی است و در صورتی که پیاز گل‌ لاله پس از اتمام زمان گل ‌دهی از زمین بیرون آورده و در محل خنکی نگهداری شود، می‌توان این گل را تا سه سال مجددا کاشت و از آن لذت برد.

مجتمع های تجاری ناایمن اولویت دار شناسایی شد

رئیس ستاد مدیریت بحران سطح منطقه ۷ از شناسایی مجتمع های ناایمن اولویت دار در سطح این منطقه خبر داد و گفت: این طرح به منظورکاهش خطرهای احتمالی اماکن تجاری و مسکونی پرتردد در مواقع بحرانی اجرایی شد.

علی رضا قطبی کهن با اعلام این مطلب افزود: پس از شناسایی مجتمع های ناایمن، گروه مدیریت بحران اماکن برای آنها تشکیل شده و دستورالعمل های رعایت ایمنی برای آنها صادر شده است.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: گروه مدیریت بحران اماکن این متجمع ها متشکل از ۷ نفر شامل مدیر، کسبه، تاسیسات و نگهبان بوده که به آنها آموزش های لازم در زمان وقوع حادثه داده شده است.

در ادامه رئیس ستاد مدیریت بحران منطقه ۷ در زمینه شناسایی ساختمان‌های ناایمن منطقه گفت: با تشکیل کمیته پدافند غیرعامل و مدیریت بحران با عضویت معاونان و شهرداران نواحی پنجگانه طرح شناسایی ساختمان های نا ایمن در سطح این منطقه در حال اجراست.

وی با اشاره به اینکه تاکنون ۵۰ ساختمان پرخطر در منطقه در فاز اول شناسایی شده است و در سامانه GIS بارگذاری شده است، تاکید کرد: پس از شناسایی ساختمان پرخطر و بارگذاری این ساختمان ها در سامانه پارسل های آسیب پذیر شهر تهران، برای ساختمان‌های مذکور، ضمن تشکیل پرونده، دستورالعمل ایمن‌سازی ابلاغ و اخطارهای لازم صادر شد.

به گفته قطبی کهن همچنین مقرر شد، پرونده این ساختمان‌ها بنا به مورد مطرح شده در کمیته پدافند غیر عامل، رسیدگی و در خصوص رفع ناایمنی از سوی مالکان، به قوه قضائیه معرفی شود تا اقدامات قضایی لازم در این مورد اتخاذ شود.

برگزاری مسابقات شنا جانبازان و معلولین شهر تهران

معاون امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری منطقه ۷ از برگزاری مسابقات شنا جانبازان و معلولین شهر تهران به میزبانی منطقه ۷ خبر داد.

محمدرضا غلامی با اعلام این مطلب افزود: در راستای ایجاد روحیه نشاط و شادابی و سلامت مسابقات شنای جانبازان و معلولین طبق اخرین قوانین و مقررات FINA ( فدراسیون بین المللی شنا ) در ۱۰ کلاس پزشکی و ۲ کلاس نابینای مطلق و کم بینا و یک کلاس آزاد ویژه جانبازان ۲۵ درصد فاقد کلاس بندی پزشکی برگزار می شود.

غلامی در ادامه افزود : هر تیم می تواند یک سرپرست و یک مربی به ازای سه ورزشکار ویلچری و یک نفر کمک به همراه تیم داشته باشد و هر شناگر حق ثبت نام و شرکت در یک ماده از مواد مسابقات را خواهد داشت.

جشن خاطرات کرسی با پدر بزرگها و مادر بزرگها

شهردار منطقه ۷ از برگزاری جشن خاطرات کرسی با مادر بزرگها و پدر بزرگها همزمان با جشن سال نو میلادی در محله ارامنه واقع در این منطقه خبر داد.

سمیه حاجوی با اعلام این مطلب افزود : جشن خاطرات کرسی با مادر بزرگها و پدر بزرگها به مناسبت سال نو میلادی و با توجه به شروع فصل سرما، در بستری از آیین های سنتی ایرانی در خیابان اجاره دار کوچه ده متری ارامنه مقابل کلیسای وارتان برگزار خواهد شد.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: این مراسم باشکوه در روز یکشنبه ۱۰ دی ماه ز ساعت ۱۸ با حضور گروههای مختلف موسیقی، چهره های طنز و سرگرمی و برنامه های دیگر برگزار می شود.

شهردار منطقه ۷ یادآور شد: حضرت عیسی (ع)، پیامبر مسیحیان و یکی از پیامبران اولوالعزم و صاحب شریعت است و ولادت ایشان مایه ی خیر و برکت و تغییر دهنده روش زندگی مردم بود.

وی تاکید کرد: حضور اقلیت های دینی و همچنین احترام به عقاید تمام معتقدین به دین های الهی در کشور سبب شده است تا در روزهای مقدس اقلیت های دینی بتوانند به جشن ها و آیین خود بپردازند .

حاجوی در پایان افزود: محله ارامنه منطقه ۷ یکی از محله هایی است که با بافت منحصر به فرد خود تعداد زیادی از ارامنه و مسیحیان را در خود جا داده از همین رو جشن بزرگی به مناسبت میلاد حضرت مسیح در این محله برپا خواهد شد.

نصب تندیس سیدخندان

معاون خدمات شهری و محیط زیست شهرداری منطقه ۷ از نصب تندیس سید جعفر شاه صاحب (ملقب به سیدخندان) در زیر پل سیدخندان خبر داد.

رضا مددی با اعلام این مطلب افزود: یکی از مهمترین رسالتهای مدیریت شهری معرفی هرچه بیشتر مشاهیر به نسل جوان و نسلهای بعدی در قالب هنر شهری مرتبط است از همین رو اداره زیباسازی منطقه درصدد است تا از طریق تندیس سید جعفر شاه صاحب ملقب به سیدخندان اقدام به معرفی این شخصیت به شهروندان کند.

معاون شهردار منطقه ۷ با اشاره به اینکه تندیس مذکور ساخته شده و در حال نصب است، افزود: هروز نام چند محله را می شنویم بدون آنکه اطلاع دقیقی از تاریخچه آن داشته باشیم. البته به خوبی می دانیم هریک از این نام ها و نشان ها، بخشی از تاریخ شهرمان و هویت تهران قدیم است از همین رو پیرخندان و دانای آن زمان دلیل نامگذاری سیدخندان به همین نام بوده است.

وی در ادامه از اجرای طرح نصب تندیس شخصیت های برجسته در این منطقه خبر داد و خاطرنشان کرد: به منظور ترویج هویت ملی و فرهنگی تندیس شخصیت‌های تاریخی اثرگذار و بزرگان، طراحی و در میادین یا چشم اندازهای مهم منطقه نصب خواهد شد.

معاون خدمات شهری و محیط زیست شهرداری منطقه ۷ با اشاره به اینکه تندیس ها و نمادهای نصب شده در میادین اصلی شهر بیانگر بخشی از هویت و فرهنگ شهر است، عنوان کرد: تندیس ها به تدریج می توانند هویت منطقه ای و بومی هرمنطقه را شکل داده و به ویژه در حافظه شهروندان و زندگی روزمره آنان باقی بماند.

مددی تصریح کرد: تاکنون به منظور معرفی مشاهیر و شخصیت های برجسته تندیس بزرگان و مشاهیری چون حسین فهمیده، رضا عباسی، شهیدان آوینی، طالقانی، بهشتی، محمد حسابی و ... در سطح منطقه نصب شده است.

اجرای طرح ضربتی رفع سد معبر و مزاحمت های اصناف

شهردار منطقه ۷ از اجرای طرح ضربتی رفع سد معبر و مزاحمت های اصناف در این منطقه با هدف حفظ حقوق شهروندان خبر داد.

سمیه حاجوی با اعلام این مطلب افزود: این طرح با مشارکت عوامل معبربان نواحی پنج گانه و با نظارت اداره ساماندهی منطقه با اولویت رسیدگی به پیامهای ۱۳۷ و ۱۸۸۸ اجرا می شود.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: با توجه به فرا رسیدن فصل پایانی سال این طرح بطور مستمر و مداوم تا جلب رضایت شهروندان ادامه خواهد داشت.

شهردار منطقه ۷ استمرار در حل مشکل سدمعبر را لازم و ضروری دانست و افزود: برای رفع معضل سدمعبر در سطح شهر لازم است در کنار برخورد قاطعانه استمرار را نیز در دستور کار داشته باشیم تا این مهم برای کسبه نهادینه شود .

وی با اشاره به قانون شهرداری‌ها در خصوص ممنوعیت سدمعبر عمومی و اشغال پیاده‌روها و استفاده غیرمجاز آن‌ها و میدان برای کسب و یا سکنی و هر نحو دیگر، بیان کرد: اجرای قانون سدمعبر ضمن تامین و حفظ حقوق شهروندان سبب زیبایی معابر سطح شهر و نیز آرامش و آسایش آنان می‌شود .

حاجوی تاکید کرد: معابر و پیاده روها یکی از پایدارترین روشهای حمل و نقل و آسایش مردم است و همچنین از جنبه های مختلف، زیست محیطی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی در جهت توسعه پایدار شهری دارای اهمیت می باشد و در همین راستا معاونت خدمات شهری و اجرایی شهرداری منطقه هفت جهت رعایت حقوق و آسایش و نیز تسهیل درعبور و مرور شهروندان، به اجرای طرح ضربتی جمع آوری و جلوگیری از سد معبر توسط اصناف و کسبه در معابر و پیاده روها اقدام کرده است.

تهیه سیسمونی برای زوجین کم برخوردار

شهردار منطقه ۷ از اجرای طرح تهیه سیسمونی برای زوجین کم برخوردار سطح این منطقه خبر داد.

سمیه حاجوی با اعلام این مطلب افزود: این طرح باهدف حمایت از خانواده های نیازمند منطقه در مجموعه های فرهنگی ورزشی شهربانو منطقه اجرا می شود.

وی در ادامه با اشاره به اجرای طرح ازدواج آسان جوانان، خاطرنشان کرد: اجرای برنامه های مرتبط به مراسم ازدواج، حمایت های مالی برای تامین مسکن و مایحتاج سخت افزاری زندگی از نمونه برنامه های است که در این طرح از سوی منطقه ۷ اجرا می شود.

شهردار منطقه ۷ با اشاره به استفاده از ظرفیت های مجموعه های شهربانو، بازار گل و آتلیه های هنری برای برگزاری بهتر مراسم ازدواج آسان، گفت: در جهت ایجاد ارتباط بهتر و مستحکم تر میان زوجین و تحکیم روابط در زندگی زناشویی، دوره های آموزشی و مشاوره های روانشناسی پیش از ازدواج نیز برای این جوانان در قالب طرح ازدواج آسان و به صورت رایگان برگزار می شود.

برگزاری کارگاه های آموزشی سبک زندگی سالم در محلات

معاون اجتماعی فرهنگی شهرداری منطقه ۷ از برگزاری کارگاه های آموزشی سبک زندگی سالم در سرای محلات این منطقه خبر داد.

محمدرضا غلامی با بیان این مطلب افزود: بر اساس تعریف سلامت از دیدگاه سازمان جهانی بهداشت که در سال ۱۹۴۸ منتشر شد و تحقیقات چند دهه گذشته، سلامت در چهار بعد جسمی، روانی، اجتماعی و معنوی تعریف می‌شود.

وی در ادامه تصریح کرد: شواهد علمی کافی برای اتخاذ رفتارهای پیشگیرانه و عوامل اجتماعی و محیطی مؤثر بر سلامت وجود دارد که از ابتلا به بیماری‌های جسمی و روانی، مرگ‌های زودرس (زیر ۷۰ سال) و معلولیت جلوگیری می‌کند و مجموعه این توصیه‌ها در قالب سبک زندگی سالم تعریف می شود.

معاون شهردار منطقه ۷ خاطرنشان کرد: در طراحی بسته‌های آموزشی سبک زندگی سالم از آخرین مقالات و منابع علمی و به خصوص توصیه‌های سازمان جهانی بهداشت استفاده شده است. این مجموعه شامل ۱۰ بسته کارگاهی از قبیل سلامت و زندگی، ایمنی در زندگی، تغذیه سالم، فعالیت جسمانی، دوری جستن از مصرف سیگار و قلیان، دوری جستن از مصرف مواد و الکل، سلامت روان، سلامت معنوی، سلامت اجتماعی و مؤلفه‌های اجتماعی سلامت است که در این کارگاه ها مطرح و به شهروندان آموزش های لازم داده می شود.

وی با اشاره به اینکه بسته‌های تکمیلی شامل اصول و فنون تحکیم خانواده، محیط زیست سالم به همراه بسته مدیریت فردی است، یادآور شد: ده بسته آموزشی به شکل «کارگاه آموزشی» طراحی شده است که محتوی هر بسته شامل «فیلم، دفترک آموزشی فراگیر برای هر کارگاه، کاربرگ آموزش (شامل برنامه و اهداف کارگاه، کار گروهی و خودارزیابی) و کاربرگ ارزشیابی کارگاه ویژه هر کارگاه» است.

غلامی با تاکید بر اینکه سلامت فرد و جامعه در چهار بعد جسمی، روانی، اجتماعی و معنوی تعریف می‌شود، عنوان کرد: وضعیت سلامت افراد متأثر از عوامل رفتاری، ژنتیکی و اجتماعی–محیطی است. سهم عوامل خطر رفتاری حدود ۳۰% در بروز و شیوع بیماری‌ها شناخته شده است. عوامل خطر رفتاری در هر چهار بعد سلامت (جسمی، روانی، اجتماعی و معنوی) قابل شناسایی است و اثرات هم‌افزا بر روی هم دارند. به عبارت دیگر بیماری‌های جسمی بر وضعیت روانی شخص و بالعکس تأثیر می‌گذارد، بنابراین هر گونه آموزش در مورد رفتارهای سالم باید جامع بوده و هر چهار بعد را شامل شود.