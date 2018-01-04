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۱۴ دی ۱۳۹۶، ۱۶:۱۸

مدیر کل ورزش و جوانان استان کرمانشاه:

سمینار «اخلاق در ورزش» در کرمانشاه برگزار می‌شود

سمینار «اخلاق در ورزش» در کرمانشاه برگزار می‌شود

کرمانشاه- مدیر کل ورزش و جوانان استان کرمانشاه گفت: سمینار «اخلاق در ورزش» در استان کرمانشاه برگزار می‌شود

ارسلان حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: سمینار «اخلاق در ورزش» از سوی گروه برنامه ریزی و آموزش اداره کل ورزش و جوانان استان کرمانشاه برگزار می‌شود.

مدیر کل ورزش و جوانان استان کرمانشاه ۲۱ و ۲۲ دی ماه امسال را زمان برگزاری این سمینار اعلام کرد و افزود: ارسلان حسینی، محسن بیگلری، شیرین زردشتیان و فیروزه موجه مدرسان این سمینار دو روزه خواهند بود.

حسینی بیان کرد: سمینار «اخلاق در ورزش» با اعطای گواهینامه پایان دوره دارای ۱۰ امتیاز از ۷۵ امتیاز جهت ارتقاء مربیان انجام می‌شود.

وی ابراز امیدواری کرد: مسئولان، مربیان و ورزشکاران برای تعالی ورزش استان بیش از پیش تلاش کنند.

کد مطلب 4191195

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