ارسلان حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: سمینار «اخلاق در ورزش» از سوی گروه برنامه ریزی و آموزش اداره کل ورزش و جوانان استان کرمانشاه برگزار می‌شود.

مدیر کل ورزش و جوانان استان کرمانشاه ۲۱ و ۲۲ دی ماه امسال را زمان برگزاری این سمینار اعلام کرد و افزود: ارسلان حسینی، محسن بیگلری، شیرین زردشتیان و فیروزه موجه مدرسان این سمینار دو روزه خواهند بود.

حسینی بیان کرد: سمینار «اخلاق در ورزش» با اعطای گواهینامه پایان دوره دارای ۱۰ امتیاز از ۷۵ امتیاز جهت ارتقاء مربیان انجام می‌شود.

وی ابراز امیدواری کرد: مسئولان، مربیان و ورزشکاران برای تعالی ورزش استان بیش از پیش تلاش کنند.