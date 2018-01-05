«تبریز» پیشانی گردشگری ایران در سال ۲۰۱۸ است

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم استقبال از رویداد تبریز ۲۰۱۸ شب گذشته ۱۴ دی ماه در سالن همایش‌های پتروشیمی شهر تبریز با حضور فعالان گردشگری و اهالی تبریز برگزار شد.

در این مراسم همچنین سرکنسول کشورهای ترکیه و آذربایجان، همچنین سفیر کشورهای اندونزی، بوسنی و هرزگوین و تاجیکستان حضور داشتند.

در این برنامه که با حضور گروه های موسیقی تبریزی همراه بود، علی اصغر مونسان رئیس سازمان میراث فرهنگی گفت: آذربایجان شرقی جزو ۵ استان اول کشور در میزبانی از گردشگران خارجی است. طبق آمار ۳۰۰ هزار گردشگر در نیمه نخست امسال به این استان سفر کرده اند. این رقم با توجه به عدد ۲۸۲ هزار گردشگر در مدت مشابه سال گذشته رشد ۶ درصدی را نشان می دهد و این روند همچنان رو به افزایش است.

رئیس سازمان میراث فرهنگی ادامه داد: این استان تاکنون هزار و ۸۰۰ اثر را در فهرست آثار ملی به ثبت رسانده است. قدمت ۳ هزار و ۵۰۰ ساله تبریز به تنهایی یک سرمایه ارزشمند برای این شهر است.

وی ادامه داد: سازمان کنفرانس اسلامی از انتخاب یک شهر از کشورهای اسلامی به عنوان شهر نمونه گردشگری اهدافی را دنبال می‌کند که ما ضمن توجه به اهداف ملی خود به اهداف بین‌المللی رویداد تبریز ۲۰۱۸ نیز به ویژه آنچه مدنظر سازمان کنفرانس اسلامی است، باید توجه کنیم. این سازمان از سال ۲۰۱۵ با انتخاب شهرهای قدس، قونیه، مدینه و سپس تبریز در حقیقت در پی ترویج گردشگری اسلامی است و ما باید با استفاده از تجارب شهرهای قبلی، بر درست بودن این انتخاب صحه بگذاریم و به جهان اسلام ثابت کنیم که در سال ۲۰۱۸ میزبان شایسته ای برای گردشگران هستیم.

وی افزود: این شهر مولفه های گردشگری اسلامی را در حد مقبول احراز کرده است اما نکته مهم این است که این انتخاب یک فرصت طلایی برای تحقق بسیاری از اهداف کلان ما در گردشگری به شمار می آید. همچنین نقش مهمی در توسعه پایدار کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی و بهبود وضع معیشتی شهروندان ایفا می کند.

مونسان ادامه داد: این رویداد سرآغازی برای توسعه روزافزون گردشگری تبریز و در عین حال گردشگری ایران اسلامی است. در طول دو سال منتهی به سال ۲۰۱۸ تلاش هایی در حد توان و امکانات برای میزبانی از این رویداد انجام شد که یقینا از طریق مشارکت بخش خصوصی و همراهی مردم شاهد نتیجه گرفتن از این تلاش ها خواهیم بود. به این باور باید برسیم که تبریز ۲۰۱۸ پیشانی گردشگری ما در سال جاری میلادی و در واقع ایرانشهر گردشگری اسلامی است.

وی افزود: صرف انتخاب تبریز ۲۰۱۸ موجب رشد گردشگری تبریز نمی شود. ما باید تلاش کنیم از عنوان تبریز ۲۰۱۸ برای تسریع اهدافمان استفاده کنیم.