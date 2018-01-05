ظرفیت حمل و نقل عمومی کامل است / نیاز به رایگان شدن نیست

محمد علیخانی در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص پیشنهاد برخی از اعضای شورا و کارشناسان شهری در رابطه با رایگان شدن حمل و نق عمومی در روزهای آلوده سال و تاثیری که می تواند در کاهش آلاینده های هوای پایتخت بگذارد گفت: هم اکنون مهم ترین مشکل حمل و نقل عمومی در پایتخت، مسئله کمبود اعتبار است. اگر تصمیم بر رایگان شدن استفاده از ناوگان حمل و نقل عمومی به طور کلی باشد این کمبود که جبران آن برای توسعه حمل و نقل عمومی ضروری است، تشدید می‌شود و این یعنی حمل و نقل عمومی را به سوی تعطیل بکشانیم .

رئیس کمیسیون حمل و نقل شورای شهر تهران درخصوص پیشنهاد رایگان شدن حمل و نقل عمومی صرفا در روزهای آلودگی هوا نیز گفت: اگر به این مرحله برسیم خیلی خوب است اما در وضع فعلی که ظرفیت کامل حمل و نقل عمومی پاسخگوی نیاز شهروندان تهرانی نیست، این پیشنهاد عملی نمی‌شود.

وی افزود: اصلی‌ترین مشکلی که در ناوگان حمل و نقل عمومی تهران داریم، کمبود اتوبوس و واگن مترو است و باید برای افزایش ناوگان حمل و نقل عمومی تلاش کرد.

علیخانی درباره پرداخت یارانه بلیت مترو از سوی دولت اظهار کرد: در جلسه‌ای که با رئیس‌جمهوری داشتیم قرار شد یارانه بلیت مترو پرداخت شود اما تا کنون پولی پرداخت نشده است.