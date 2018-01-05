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۱۵ دی ۱۳۹۶، ۱۱:۵۷

عضو شورای شهر تهران؛

ظرفیت حمل و نقل عمومی کامل است / نیاز به رایگان شدن نیست

ظرفیت حمل و نقل عمومی کامل است / نیاز به رایگان شدن نیست

رئیس کمیسیون حمل و نقل شورای شهر تهران، گفت: رایگان شدن حمل و نقل عمومی در روزهای آلوده سال مشکلی ازآلودگی هوا کم نمی کندزیرا در حال حاضر از ظرفیت حمل و نقل عمومی به طور کامل استفاده می شود.

محمد علیخانی در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص  پیشنهاد برخی از اعضای شورا و کارشناسان شهری در رابطه با  رایگان شدن حمل و نق عمومی در روزهای آلوده سال  و تاثیری که می تواند در کاهش آلاینده های هوای پایتخت بگذارد گفت: هم اکنون مهم ترین مشکل حمل و نقل عمومی در پایتخت، مسئله کمبود اعتبار است. اگر تصمیم بر رایگان شدن استفاده از ناوگان حمل و نقل عمومی به طور کلی باشد این کمبود که جبران آن برای توسعه حمل و نقل عمومی ضروری است، تشدید می‌شود و این یعنی حمل و نقل عمومی را به سوی تعطیل بکشانیم .

رئیس کمیسیون حمل و نقل شورای شهر تهران درخصوص پیشنهاد رایگان شدن حمل و نقل عمومی صرفا در روزهای آلودگی هوا نیز گفت: اگر به این مرحله برسیم خیلی خوب است اما در وضع فعلی که ظرفیت کامل حمل و نقل عمومی پاسخگوی نیاز شهروندان تهرانی نیست، این پیشنهاد عملی نمی‌شود.

وی افزود: اصلی‌ترین مشکلی که در ناوگان حمل و نقل عمومی تهران داریم، کمبود اتوبوس و واگن مترو است و باید برای افزایش ناوگان حمل و نقل عمومی تلاش کرد.

علیخانی درباره پرداخت یارانه بلیت مترو از سوی دولت اظهار کرد: در جلسه‌ای که با رئیس‌جمهوری داشتیم قرار شد یارانه بلیت مترو پرداخت شود اما تا کنون پولی پرداخت نشده است.

کد مطلب 4191443
نورا حسینی

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