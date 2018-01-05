حمید بی غم در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره پیروزی تیم مس سونگون مقابل گیتی پسند در هفته بیست و پنجم لیگ برتر فوتسال و کسب عنوان قهرمانی، گفت: بازی بسیار خوبی بین ما و تیم بزرگ گیتی پسند برگزار شد. ما به چند نفر از بازیکنان اصلی خود استراحت داده بودیم ولی توانستیم در نهایت به پیروزی برسیم. قهرمانی ما تقریبا مسجل بود ولی بازهم کار خودمان را کردیم و توجهی به نتایج دیگر تیمها نداشتیم.

وی خاطرنشان کرد: تنها کاری که توانستم در ابتدای فصل انجام بدهم این بود که نفراتی را بگیرم که تشنه قهرمانی بودند. اگر توان هر بازیکن صد باشد، بازیکنان مس بیشتر از صد تلاش کردند و در هر مسابقه جنگیدند تا پیروز شوند. ما از ابتدای فصل حدود ۱۸ هفته در صدر جدول بودیم که حفظ این عنوان واقعا سخت بود.

سرمربی تیم مس در پاسخ به این سئوال که آیا در مقاطعی از فصل احساس می‌کردید قهرمان نشوید؟ گفت: از ابتدای فصل مطمئن بودم قهرمان یا نایب قهرمان خواهیم شد. هیچ موقع هم مایوس نشدم. تیمی داشتیم بدون حاشیه با بازیکنان بزرگ که فقط به قهرمانی فکر می کردند. ما توانستیم بهترین خط حمله و بهترین خط دفاع را از آن خود کنیم. این حاصل نمی شد جز با زحمات باشگاه، تلاش بازیکنان و زحمات همکارانم روی نیمکت.

بی غم درباره اینکه آیا تکلیفش برای فصل آینده مشخص شده است و به کارش در مس ادامه می دهد یا خیر؟ تصریح کرد: خیر، هنوز مذاکره و صحبتی نداشته ایم. قرارداد من این فصل تمام می شود. بعد از آن دست باشگاه است که تصمیم بگیرد.

سرمربی تیم مس در پایان با اشاره به حضور مهدی تاج در بازی گیتی پسند با مس گفت: با آقای تاج بعد از بازی گفتگو کردم. خوشبختانه صحبتهای رئیس فدراسیون فوتبال درباره فوتسال مثبت بود و قول داد حمایت بیشتری از این رشته شود. ایشان اعلام کرد تیم هایی که بضاعت لازم را نداشته باشند از لیگ کنار خواهند گذاشت حتی اگر تعداد تیم ها کم شود.