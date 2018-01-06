کارنامه بانک صادرات ایران در حمایت از صنایع درخشان است

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی بانک صادرات ایران، سیاوش زراعتی در این دیدار اعلام کرد این بانک طی سال ٩٥ و شش ماه اول سال ٩٦ با هدف حمایت از بنگاه‌های تولیدی بزرگ، اشتغال‌زایی و خروج از رکود ٢٤١ هزار فقره تسهیلات بالغ بر ٢٤٤ هزار میلیارد ریال در بخش‌های صنعت، معدن و کشاورزی پرداخت کرده است.

وی افزود: ادامه این روند در ١٠٠ روز ابتدایی دولت دوازدهم نیز به پرداخت ١٢ هزار و ٣٧٧ میلیارد ریال تسهیلات برای تامین سرمایه در گردش و افزایش اشتغال در بخش‌های مختلف صنعت منجر شد که از اهمیت و جایگاه ویژه تولید و صنایع داخلی کشور در مجموعه بانک صادرات ایران حکایت دارد.

مدیرعامل بانک صادرات ایران از ٤ شعبه منطقه شمال تهران (داوودیه کد٦٥١، حسینیه ارشاد کد ١٨٣٠ ، نگارستان هشتم کد٢٨٧٠ و شریعتی کوشا کد٣٠٦١) بازدید و از نزدیک در جریان عملکرد این شعب قرار گرفت و دستورات لازم را برای کنترل دقیق منابع، مصارف و همچنین جذب منابع ارزان قیمت صادر کرد.

وی در ادامه از برنامه‌های این بانک برای حمایت از نوسازی و بهسازی واحدهای صنعتی کشور خبر داد.

زراعتی همچنین در گفتگوی مستقیم با مشتریان این شعب، میزان رضایتمندی آنان را از خدمات بانک مورد ارزیابی قرار داد و ضمن تقدیر از زحمات کارکنان، بر تکریم هرچه بیشتر ارباب رجوع تاکید کرد.