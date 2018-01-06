به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی اداره کل راه و شهرسازی استان همدان، فرهاد فرزانه اظهار داشت: به منظور تعامل مناسب و همکاری مطلوب بین دستگاه‌های اجرایی در برآورد منابع و نیازهای احصاء شده در هنگام بروز مخاطرات، جلسه‌ای با حضور اعضای شورای هماهنگی مدیریت بحران استان و روسای کارگروه‌های تخصصی چهارده‌گانه مدیریت بحران استان در دفتر امور عمرانی استانداری با ریاست وی و دبیری مدیرکل مدیریت بحران استان تشکیل شد.

وی افزود: براساس اعلام دبیر شورای عالی و رئیس شورای هماهنگی مدیریت بحران کشور در خصوص تعیین استان‌های معین شهر تهران برای همکاری و کمک‌رسانی در هنگام بروز مخاطرات طبیعی بخصوص زلزله، استان همدان به عنوان معین منطقه ۳ شهر تهران انتخاب شد.

مدیرکل راه و شهرسازی استان همدان عنوان کرد: در این جلسه بر تکمیل فرم‌های ارزیابی و پتانسیل و توانمندی‌های استان درحوزه‌های مختلف و ارسال اطلاعات به سازمان مدیریت بحران کشور تأکید شد.