به گزارش خبرنگار مهر، انتشارات خطخطی، نخستین دوره از مسابقه داستان طنز خطخطی را ویژه افراد ۱۸ سال به پایین و همچنین ۱۸ سال به بالا برگزار میکند.
در این مسابقه که موضوع آن آزاد بود، علاقهمندان تا پایان مهرماه فرصت داشتند ضمن ارسال نسخه تایپی اثر خود، نام و نامخانوادگی، تاریخ تولد و شماره تلفن خو را از طریق ایمیل یا تگلرام به آدرس این مسابقه ارسال کنند.
به نفر اول تا سوم این مسابقه وجوه نقد تعلق میگیرد و آثار برتر در کتابچه این مسابقه منتشر میشود.
مراسم اختتامیه نخستین جشنواره داستان طنز خط خطی، دوشنبه ۱۸ دی ماه ساعت ۱۶ تا ۱۸ در فرهنگسرای سرو برگزار و برگزریدگان معرفی میشوند.
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