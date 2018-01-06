به گزارش خبرنگار مهر، انتشارات خط‌خطی، نخستین دوره از مسابقه داستان طنز خط‌خطی را ویژه افراد ۱۸ سال به پایین و همچنین ۱۸ سال به بالا برگزار می‌کند.

در این مسابقه که موضوع آن آزاد بود، علاقه‌مندان تا پایان مهرماه فرصت داشتند ضمن ارسال نسخه تایپی اثر خود، نام و نام‌خانوادگی، تاریخ تولد و شماره تلفن خو را از طریق ایمیل یا تگلرام به آدرس این مسابقه ارسال کنند.

به نفر اول تا سوم این مسابقه وجوه نقد تعلق می‌گیرد و آثار برتر در کتابچه‌ این مسابقه منتشر می‌شود.

مراسم اختتامیه نخستین جشنواره داستان طنز خط خطی، دوشنبه ۱۸ دی ماه ساعت ۱۶ تا ۱۸ در فرهنگسرای سرو برگزار و برگزریدگان معرفی می‌شوند.