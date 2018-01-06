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۱۶ دی ۱۳۹۶، ۹:۲۰

برگزیدگان جشنواره داستان طنز «خط خطی» معرفی می‌شوند

برگزیدگان جشنواره داستان طنز «خط خطی» معرفی می‌شوند

نخستین جشنواره داستان طنز «خط خطی» با معرفی برگزیدگان به کار خود پایان می‌دهد.

به گزارش خبرنگار مهر،  انتشارات خط‌خطی، نخستین دوره از مسابقه داستان طنز خط‌خطی را ویژه افراد ۱۸ سال به پایین و همچنین ۱۸ سال به بالا برگزار می‌کند.

در این مسابقه که موضوع آن آزاد بود، علاقه‌مندان تا پایان مهرماه فرصت داشتند ضمن ارسال نسخه تایپی اثر خود، نام و نام‌خانوادگی، تاریخ تولد و شماره تلفن خو را از طریق ایمیل یا تگلرام به آدرس این مسابقه ارسال کنند.

به نفر اول تا سوم این مسابقه وجوه نقد تعلق می‌گیرد و آثار برتر در کتابچه‌ این مسابقه منتشر می‌شود.

مراسم اختتامیه نخستین جشنواره داستان طنز خط خطی، دوشنبه ۱۸ دی ماه ساعت ۱۶ تا ۱۸ در فرهنگسرای سرو برگزار و برگزریدگان معرفی می‌شوند.

کد مطلب 4191883

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