به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا سو قندی صبح شنبه در آیین افتتاح انجمن سینمای جوان ایران نمایندگی دامغان به میزبانی تالار همایشهای منوچهری دامغانی ضمن بیان اینکه سه سالن سینما با ظرفیتهای ۶۰، ۱۰۰ و ۱۵۰ صندلی توسط بخش خصوصی احداث میشوند، تأکید کرد: بهزودی شاهد افتتاح این ظرفیتهای خوب فرهنگی با حضور رئیس سازمان سینمایی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در دامغان هستیم.
وی بابیان اینکه برای ارتقای فرهنگی و هنری دامغان برنامههای خوبی تدارک دیدهشده است، افزود: دامغان رویدادهای فرهنگی و هنری شایستهای را مانند هفته فیلم و عکس در آینده نزدیک میزبانی خواهد کرد.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان سمنان در بخش دیگری از سخنان خود بهضرورت مدیریت فرهنگی در جامعه بهخصوص در حوزه فضای مجازی و جوانان پرداخت و گفت: ۹۰ درصد کاربران فضاهای اجتماعی مصرفکننده هستند لذا باید به دنبال محتوای فاخر رفت که دراینبین هنرمندان ما مانند سینما گران جوان میبایست به دنبال ساخت فیلمهای فرهنگی و دینی بروند.
سو قندی بابیان اینکه مردم ایران از آموزههای عقیدتی و ارزشهای دینی دفاع میکنند، تأکید کرد: وقتی مردم وارد عرصهها و صحنه ها وارد می شوند مسئولیت ما مسئولان افزایش پیدا می کند لذا هنر را نیز باید مردمی کرد و کار را به دست جوانان مستعد سپرد امروز ما معتقد هستیم مردم آموخته اند که اگر مشکلاتی و کاستی های در جامعه وجود دارد، باید سخن بگویند و نیاز به ورود و دخالت بیگانگان نیست که یکی از ابزار های بیان این مطالبات هنر محسوب می شود.
نظر شما