به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از استانداری بوشهر، فاطمه دهقانی از سفر معصومه ابتکار به بوشهر خبر داد و افزود: در سفر روز دوشنبه ۱۸ دی‌ماه معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده به بوشهر، با اقشار مختلف بانوان از جمله فرهنگیان، دانشجویان، نمایندگان احزاب و فعالان سیاسی و بانوان نخبه نشستی با عنوان گفتگوی ملی خانواده برگزار می‌شود.

مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری بوشهر، بازدید از خانه امن بهزیستی و اورژانس اجتماعی، نشست با سازمان‌های مردم نهاد، بازدید از نمایشگاه صنایع دستی و دیدار با بانوان کارآفرین را از دیگر برنامه‌های سفر معصومه ابتکار به استان بوشهر عنوان کرد.

دهقانی با اشاره به بررسی مشکلات کارآفرینان زنان روستایی بیان کرد: معاون رئیس جمهور در سفر به بوشهر ضمن شرکت در شورای اداری استان و حضور در صدا و سیما، از بافت روستایی بازدید و مشکلات بانوان کارآفرین روستایی و عشایری بررسی می‌کند.