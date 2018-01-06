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۱۶ دی ۱۳۹۶، ۱۱:۵۵

معاون رئیس‌جمهور به بوشهر سفر می‌کند

معاون رئیس‌جمهور به بوشهر سفر می‌کند

بوشهر - مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری بوشهر گفت: معصومه ابتکار، معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده روز دوشنبه به استان بوشهر سفر می‌کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از استانداری بوشهر، فاطمه دهقانی از سفر معصومه ابتکار به بوشهر خبر داد و افزود: در سفر  روز دوشنبه ۱۸ دی‌ماه معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده به بوشهر، با اقشار مختلف بانوان از جمله فرهنگیان، دانشجویان، نمایندگان احزاب و فعالان سیاسی و بانوان نخبه نشستی با عنوان گفتگوی ملی خانواده برگزار می‌شود.

مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری بوشهر، بازدید از خانه امن بهزیستی و اورژانس اجتماعی، نشست با سازمان‌های مردم نهاد، بازدید از نمایشگاه صنایع دستی و دیدار با بانوان کارآفرین را از دیگر برنامه‌های سفر معصومه ابتکار به استان بوشهر عنوان کرد.

دهقانی با اشاره به بررسی مشکلات کارآفرینان زنان روستایی بیان کرد: معاون رئیس جمهور  در سفر به بوشهر ضمن شرکت در شورای اداری استان و حضور در صدا و سیما، از بافت روستایی بازدید و مشکلات بانوان کارآفرین روستایی و عشایری بررسی می‌کند.

کد مطلب 4192128

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