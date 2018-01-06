حل پرسش های تاریخی با انجام طرح تبارشناسی ژنتیکی ایرانیان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری، محمود تولایی، رییس مرکز تحقیقات ژنتیک انسانی نور، در حاشیه برگزاری کمیته مشترک تفاهم نامه طرح تبارشناسی ژنتیک ایران باستان که با همکاری پژوهشکده حفاظت و مرمت آثار تاریخی – فرهنگی و مرکز تحقیقات ژنتیک انسانی نور برگزار شد، با اعلام این خبر گفت: علم باستان شناسی و مطالعات و بررسی های باستانی همواره تلاش داشته تا زوایای پنهان گذشته انسان را آشکار کند، در این میان ابزارهای زیادی به کمک این علم آمده و به ویژه در دهه های اخیر، این علم مسلح به علوم و ابزارهای نوینی شده است.

او با اشاره به جایگاه ویژه ژنتیک در میان دانش های نوین به دلیل ویژگی های خاص این رشته گفت: مطالعات ژنتیکی قادر است اطلاعات بی نظیری را در اختیار پژوهشگران قرار دهد و از این داده ها می توان نتایج ارزشمندی را مانند تبار انسانها، مسیرهای مهاجرت، اختلاط، گسستگی و اشتقاق اقوام از هم، میزان قرابت انسانها و یا اقوام با یکدیگر،نسب شناسی ،تشخیص بیماری های ژنتیکی و... به دست آورد.

رییس مرکز تحقیقات ژنتیک انسانی نور افزود: ماندگاری طولانی مولکول DNA و اتقان بالای اطلاعات حاصل از آن سبب شده، داده های ژنتیکی علاوه بر تایید و یا در مواردی رد برخی اطلاعات باستان شناسی ، داده های جدیدی را نیز در اختیار قرار دهد که تا پیش از این در دسترس نبوده است.

او در ادامه افزود: ایران زمین، به عنوان یکی از مهدهای تمدن بشری که بستر بسیاری از رویدادهای مختلف و متنوع انسانی بوده است، از نظر باستان شناسی دارای غنای کم نظیری است این در حالی است که به جز برخی مطالعات پراکنده، تا کنون از ظرفیت دانش ژنتیک در زمینه مطالعات باستان شناسی در ایران استفاده هدفمند و گسترده ای نشده است.

محمود تولایی با اشاره به آغاز طرح تبارشناسی ژنتیکی ایرانیان باستان، با همکاری مشترک پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری و مرکز تحقیقات ژنتیک انسانی دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله در سال ۱۳۹۵ برای فراهم سازی زمینه لازم گفت: پژوهشگران در تلاش هستند تا برای اولین بار با گسترش دانش ژنتیک باستانی به عنوان یک علم بین رشته ای،قدم های جدید و متفاوتی را در راستای مطالعات باستان شناسی ایران بردارند.

او افزود: به همین منظور مناطق مختلفی از جمله سایت باستان شناسی منطقه تپه حصار دامغان مربوط به ۵هزار سال پیش در دست مطالعه و نمونه برداری است.

او از استخراج DNA از نمونه های استخوان با به کارگیری روش های پیشرفته مولکولی خبر داد و افزود: همچنین DNA میتوکندریایی(mtDNA) برای بررسی هاپلوتایپ ها و هاپلوگروپها ، تعیین توالی ژنتیکی شد.

تولایی خاطر نشان کرد: در یک بررسی همزمان، از نمونه های استخوان مربوط به روستای خرم آباد مشکین شهر که متعلق به ۳هزار سال قبل بود نیز بررسی هایی انجام و با به دست آوردن توالی mtDNA ، هاپلوگروپ و هاپلوتایپ مربوطه تعیین شد.