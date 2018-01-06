پایان مراحل فنی «رستوران جنگل» در مرکز صبا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی مرکز پویانمایی صبا، تولید سری دوم مجموعه «رستوران جنگل» به تهیه کنندگی و کارگردانی محمدرضا حنفی در ۲۶ قسمت ۱۵ دقیقه ای برای مخاطبان کودک و نوجوان از نیمه دوم سال ۱۳۹۴ شروع شد و در حال حاضر مراحل نهایی خود را سپری می کند و طی چند ماه آینده تولید این پروژه به پایان خواهد رسید.

تاکنون دوازده قسمت از این مجموعه تحویل داده شده است. علاوه بر آن ۸ قسمت در حال خروجی نهایی و کامپوزیت است که ۲ قسمت آن طی یکی ۲ هفته آینده تمام خواهد شد و خروجی نهایی بقیه قسمت ها نیز تا پایان سال کامل می شود. در بخش انیمیت نیز ۴ قسمت از مجموعه باقی مانده که در حال انجام است و تا پایان سال به اتمام خواهد رسید.

فیلمنامه این انیمیشن به قلم گروه قصه پردازی و فیلمنامه نویسی متشکل از مهرداد رجبی هنجنی، علیرضا کمال پور و محمدرضا حنفی به رشته تحریر درآمده است که در آن «غذا» بهانه ای می شود برای پرداختن به موضوع و هدف اصلی مجموعه یعنی مبارزه بین خیر و شر و اینکه همیشه نیروی خیر و خوبی بر نیروی شر و بدی غلبه خواهد کرد.

در هر قسمت از این مجموعه لک لک، سرآشپز زبر دست رستوران جنگل به کمک دوستانش خروس و اردک سعی می کنند غذاهای سالم، مقوی و ایرانی به اهالی جنگل ارایه کنند ولی در مقابل گرگ و همدستانش هر بار سعی می کنند مانع از انجام این کار شده و یا در کار آنها اخلال ایجاد کنند اما لک لک و دوستانش با درایت و هوشمندی، دسیسه ها و توطئه های آنها را برطرف می کنند و در پایان هر قسمت نتیجه بد توطئه های گرگ و همدستانش به خود آنها باز می‌گردد.

از عوامل تولید این مجموعه می توان به کارگردان: محمدرضا حنفی، دستیار کارگردان: مهرداد رجبی هنجنی، طراح فضا: حسین صافی، طراح شخصیت: محمد خیراندیش، سوپروایزر: علی جعفری، سوپروایزر فنی: محمد تقی دریاباز، آهنگساز و صدا گذار: محمود آقامحمدی، گروه انیماتورها: محمدرضا غلامی، ابوالفضل جعفری، مهدی درویشانی، حمیدرضا موسوی، محمد تقی دریاباز، مجید محمدی، علی محمدی، ملاحت زرین اقبال، سارا تقی دوست، امیرعلی صادقی، علیرضا موسوی، سیدرضا رضوی باباحیدری، محمدعلی مویدیان، احسان اسدیان، علی سرداری، ندا ستاری، مجتبی فرخی، استوری بورد: سجاد اسماعیل بیگی، تدوین: علیرضا کمال پور، جلوه های ویژه: علیرضا موسوی، گروه نورپردازی، لی آوت و کامپوزیت: علی جعفری، صالح حنفی، شیدا کاشی، محمد حاتمی، حسین جعفری، گروه دوبلاژ: شوکت حجت (مدیر دوبلاژ)، پرویز ربیعی، جواد پزشکیان، تورج نصرف مهوش افشاری، اردشیر منظم، امیر صمصامی، سعید شیخ زاده و ... اشاره کرد.