صنایع دفاعی پشتیبان ناوگان‌ دریایی کشور است

به گزارش خبرگزاری مهر، امیر دریادار امیر رستگاری رئیس سازمان صنایع دریایی وزارت دفاع با امیر دریادار «حسین خانزادی» فرمانده نیروی دریایی ارتش دیدار کرد.

امیر رستگاری در این دیدار با اشاره به جایگاه سازمان صنایع دریایی وزارت دفاع در پشتیبانی از نیروهای دریایی، به ارائه گزارشی از فعالیت‌ها، برنامه‌­ها و پروژه­‌های‌ در دست اقدام سازمان صنایع دریایی پرداخت.

وی اظهار داشت: امروز سازمان صنایع دریایی وزارت دفاع با قابلیت‌های خوبی که در بخش‌های مختلف نظامی و غیرنظامی دارد توانسته‌ با استفاده از توان علمی و تخصصی در پشتیبانی از ناوگان‌های نیروهای دریایی کشور به عنوان یک بازوی مقتدر عمل کند.

امیر خانزادی نیز در این دیدار اظهار داشت: مجموعه صنایع دفاعی کشور به ویژه سازمان صنایع دریایی وزارت دفاع نقطه افتخار نیروهای مسلح است و این یک کار جهادی جهت عبور از مرزهاست.

وی افزود: نیروی دریایی ارتش و سازمان صنایع دریایی وزارت دفاع به عنوان دو عضو یک خانواده هستند و هیچ مرزی بین این دو مجموعه نیست.

فرمانده نداجا تاکید کرد: نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران ‌با حفظ وحدت و ‌یک نگاه ملی باید در جهت استحکام نظام و ایجاد قدرت بازدارندگی اقدام کنند.