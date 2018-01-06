به گزارش خبرنگار مهر، بعداز ظهر امروز شنبه سیدعباس صالحی در نشست با اصحاب رسانه اظهار داشت: ما سه نوع سفر را برای خود تعریف کرده ایم، نوع اول سفرهای ما، مناسبتی است که در حد نصف روز یا یک روز می باشد، نوع دوم سفرهای ما که جنبه نمایندگی دارد و از سوی وزارت برای شرکت در بحث های عمومی و مرتبط با هر وزیر انجام می شود و نوع سوم سفرهای ما چند روزه است و مبنای اصلی وقوع اتفاقات و فعالیت های فرهنگی و هنری است را شامل می شود و سفر سه روزه به تبریز که اولین نوع از این سفر بود، از همین نوع سوم است.

وی با اظهار بر اینکه حضور سه روزه در تبریز، توفیقی بر بنده بوده است، ادامه داد: آذربایجان‌شرقی در طول تاریخ، فرهنگ و هنر نقش بسیار اساسی و مهمی را در ایران و عرصه های مختلف فرهنگی و هنری، تاریخی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی داشته است و ایران هم مدیون رشادت های مردم غیور و هم مدیون فرهنگ و هنر مردم آذربایجان است و به پاس ادای دِین به مردم آذربایجان اولین سفر خود را سفر به این استان تعریف کردیم.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در ادامه ضمن تشکر از همراهی عالی ترین مقام دولت در استان در طول این سفر سه روزه و اظهار بر اینکه امیدواریم به پاس این همراهی ها، در عرصه زیرساخت های فرهنگی و هنری، حداقل چشم اندازی به حوزه فرهنگ و هنر این استان داشته باشیم، در تبیین تعهدنامه ها یا توافق نامه های شکل گرفته در این سفر سه روزه به استان، تقبل اعتبار ۲۸۰میلیارد ریالی به تکمیل و تجهیز تالار مرکزی تبریز، تخصیص اعتبار ۱۵۰ میلیارد ریالی برای راه اندازی موزه هنرهای معاصر این منطقه فرهنگ و هنر خیز و گنجینه ای از هنرهای معاصر تبریز، حمایت دو میلیاردی برای تکمیل دو باب استادیوی قرآنی، اختصاص یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومانی به تکمیل مجموعه تاریخی و فرهنگی مقبره الشعراء، کمک ۶۰۰ میلیون تومانی به تجهیز سالن های سینمایی به سیستم دیجتال و همراهی در تأمین اعتبار ۱۶۰ میلیارد تومانی به تجهیز و تکمیل چهار سالن مجتمع تجاری- تفریحی ستاره باران را از ره آوردهای این سفر برشمرد و گفت: ما با نگاه زیر ساختی، این پروژه ها را دنبال می کنیم و مصمم هستیم در این تعهدات به شکل مشترک پیش برویم و گامی در شأن و شایسته فرهنگ و هنر آذربایجان برداریم.

وی با تکیه بر برگزاری نشست مشترک با مسؤولان بنیاد فرهنگ و هنر آذربایجان و اظهار بر اینکه با وجود پیشرفت های مشهود، مراحل شکل گیری این بنیاد زمان بَر است، ادامه داد: در این نشست، بحثی در خصوص رسم الخط ترکی آذربایجانی داشتیم و تحقق این امر کار بسیار مهمی می تواند باشد و خوشبختانه شیوه نامه و مداخل دایره المعارف و دانش نامه علمی آن تنظیم شده بود، منتهی باید سبک علمی آن باید رعایت شود و در همین سفر و در مقدمات سفر قرار است در همین راستا هفته آینده جلسه ای با استاندار و هیئت امنای بنیاد فرهنگ و هنر و ادب فارسی داشته باشیم.

صالحی در همین راستا با بیان اینکه متعهد شدیم در طول این سه سال آینده، یک و نیم میلیارد ریال به این بنیاد کمک کند، با تکیه بر رویداد تبریز ۲۰۱۸ نیز متذکر شد: ۲۰۱۸ تبریز و انتخاب این شهر به عنوان پایتخت گردشگری کشورهای جهان اسلام می تواند یک فرصت خوبی برای معرفی خوب تبریز، ظرفیت ها و پتانسیل های فرهنگی و هنری آن باشد و مردم باید با نگاه مردمی به آن نگاه کنند و در این راستا ما نیز بحث های سیاست گذاری و فوری بنیاد فرهنگ و هنر و ادب آذربایجان را مجدّانه دنبال خواهیم کرد.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با تأکید بر اینکه برآنیم تا کف ۲۰ درصدی منابع فرهنگی و هنری کشور فقط مختص تهران نباشد و فقط در تهران مصرف نشود، تصریح کرد: مصمم هستیم شیب این کف را به سمت استان ها سوق و ارتقا دهیم و در این خصوص حمایت ۳۰ میلیارد ریالی در نظر گرفته ایم و با اجرای سایر پروژه های به نفع مشارکتی که در این سفر مطرح بود، نقطه ای معین از تصویر کف منابع و اتفاقاتی که قرار است در طول سه سال آینده روی دهند را ترسیم کنیم.

وی تبریز ۲۰۱۸ را از دیگر اهداف و برنامه های سفر به استان خواند و ادامه داد: تبریز ۲۰۱۸اتفاق بسیار مهمی برای آذربایجان، تبریز و کشور است و یک فرصت ملی برای عرصه کردن قابلیت های گردشگری، فرهنگی و هنری این استان می باشد و باید استفاده حداکثری از آن به عمل آید و ما نیز تعهداتی در این راستا داریم.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در همین خصوص، برگزاری مستند حقیقت و اجرا و نمایش ۲۹ فیلم کوتاه و بلند، شکل گیری گفتگوهای بسیار خوب برای تولید مستندهای بسیار خوب در خصوص آذربایجان و تبریز، فراهم سازی فرصت های بسیار خوب برای مستند سازی تبریز برای معرفی بیش تر تبریز و آذربایجان و تأکید بر تداوم اجرای مستند حقیقت برای معرفی بهتر تبریز و ظرفیت های گردشگری فرهنگی و هنری، اختصاص و برگزاری جایزه ۲ سالانه پروین اعتصامی در تبریز، برگزاری جشنواره آواها و نغمه های قرآنی در تبریز، برگزاری جشنواره مطبوعات و رسانه ای با حضور کشورهای همسایه در تبریز، جشنواره هنرهای تجسمی جهان در تبریز، همایش سبک تصویری علامه طباطبایی در جشنواره ملی، اختصاص و برگزاری جشنواره ادبی شهریار در تبریز و برگزاری یکی از جشنواره های چهارگانه مهم و بین المللی فجر در حوزه موسیقی، هنرهای تجسمی، مد و لباس و تئاتر در تبریز را از تعهدات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برشمرد.

صالحی در همین راستا با تأکید بر برگزاری جشنواره فیلم کوتاه ادامه داد:برپایی جشنواره فیلم کوتاه می تواند فرصت بسیار خوبی برای معرفی تبریز ۲۰۱۸ و نقل و انتقال پتانسیل های فرهنگی، هنری و گردشگری تبریز و تِم های داستانی آن به آن سوی مرزها باشد.

وی با تأکید مجدد بر اینکه حتماً تبریز ۲۰۱۸ می تواند یک فرصت ملی برای ما باشد، بیان کرد: ما باید تمام توان خود را به کار گیریم و با این فرصت بسیار مغتنم همراه شویم.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی موضوع سوم مرتبط با این سفر را دیدار با اصحاب فرهنگ، هنر و رسانه و دست در انفرادی خود با یکی از اساتید اهری در حوزه ادبیات ایران، حضور در بعضی از شوراها، فضاها و بازدیدها، حضور در نشست شورای عالی استان و حضور در جلسه شورای فرهنگی عمومی و دیدار با نماینده ولی فقیه در استان دانست و گفت: امیدواریم نقش قابل توجهی در حوزه فرهنگ و هنر این استان داشته باشیم و بازدهی قابل توجهی نشان دهیم و با جدّی تر گرفتن پیگیری های مرتبط با کار گروه اشتغال در حوزه درآمدزایی و گردش افزدوه زایی ملی و استانی؛ ایده های منطقه ای و استانی را مورد توجه قرار دهیم و در کنار نقش تاریخی، مبادلات فرهنگی و هنری را نیز پررنگ سازیم.

وی در بخش پایانی این نشست، در پاسخ به سؤال خبرنگاری در خصوص ساختار و ساماندهی مساجد و بیان اینکه متأسفانه در این خصوص، ناهماهنگی هایی مشهود است، ادامه داد: مساجد ما مردمی بوده اند و مردمی هم باید بمانند و بنا به رویکرد شخصی خودم حاکمیت دولت بر مساجد به نفع فرهنگ دینی ما نیست و نگاه ما معطوف به نقش حمایتی از جریان مردمی است نه متصدی گری.

صالحی در این راستا ادامه داد: ۲۲هزار کانون داریم و باید حمایت های لازم از آن ها را بتوانیم انجام دهیم و باید حمایت های مان مبتنی بر حمایت های زیرساختی باشد و حمایت های مان نباید منتهی به متصدی گری شود.

وی در پایان آذربایجان را مهد تشییع و مولد فرهنگ و هنر به فراسوی مرزها خواند و گفت: در معرفی تبریز نباید به نمایش آجر و گچ بری های تاریخی بسنده کنیم، بلکه باید کاری کنیم تا گردشگران در کنار برقراری ارتباط تاریخ گذشته تبریز با وضعیت معاصر فرهنگ و هنر اسلامی تبریز هم ارتباط برقرار کنند.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در پایان با اشاره به اهتمام جدی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برای تحقق دولت الکترونیک، گفت: ما مصمم شدیم در صورت تحقق امور در خود استان ها، هیچ کاری در تهران انجام نشود.