۱۰۰۰ مرکز نیکوکاری در کشور فعال است/ شناسایی فقرا و خیران

رضا برنگی در حاشیه بازدید از مراکز نیکوکاری استان بوشهر در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: مراکز نیکوکاری نقش مهمی را در تسهیل خدمت رسانی به نیازمندان ایفا می‌کنند و خیران می‌توانند کمک‌های نقدی و غیرنقدی خود را در سریع‌ترین زمان به دست خانواده‌های بی بضاعت برسانند.

وی تصریح کرد: شناسایی فقرا و همچنین خیران و برقراری ارتباط بین این دو اصلی‌ترین وظیفه مراکز نیکوکاری است و فلسفه و ماهیت تشکیل شبکه‌های نیکوکاری نیز در محوریت قرار گرفتن مردم و معتمدان محلات در کمک رسانی به نیازمندان است.

مدیر هماهنگی شبکه ها و موسسات خیریه کمیته امداد کشور از فعالیت هزار مرکز نیکوکاری در کشور خبر داد و افزود: اخذ مجوز فعالیت هزار مرکز دیگر نیز در دست اقدام است.

برنگی بیان داشت: خوشبختانه استان بوشهر از استان‌های پیشرو و فعال در عرصه نیکوکاری است و شبکه های نیکوکاری در سطح این استان فعالیت خوبی دارند.

وی ابراز داشت: کمیته امداد بسترساز اصلی مراکز نیکوکاری در سراسر کشور در بطن محلات به صورت مردمی با انتخاب معتمدین محل به عنوان هییت عامل است.

این مسئول تصریح کرد: این نهاد وظیفه ایجاد سیستم هدایت و نظارت را داشته و پشتیبانی مراکز را در صورت لزوم از برنامه‌های اصلی خود می‌داند و این مراکز به صورت کاملا مردمی وخودگردان بدون هیچ‌گونه وابستگی سازمانی به کمیته امداد در فضای کاملا غیر سیاسی طبق استانداردهای این نهاد به فعالیت ادامه خواهند داد.

مدیر هماهنگی شبکه ها و موسسات خیریه کمیته امداد کشور خاطرنشان کرد: کمیته امداد مطابق اساس نامه واسناد بالا دستی خود در رویکرد تحولی این نهاد مسیر همکاری وتعامل با خیریه های همسو فعال ودارای مجوز رسمی را در قالب همکاری های مشترک برای مددجویان ونیازمندان به طورجدی در دستور کار قرار داده است.

وی افزود: همکاری با این قبیل تشکل‌ها در چارچوب کاملا شفاف و مشخص آینده روشنی را در زدودن فقر از چهره ایران اسلامی را خواهد داشت که این مهم قطعا با هدایت‌های هیئت امنای این نهاد و حمایت‌های پدرانه رئیس امداد محقق خواهد شد.