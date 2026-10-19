مدیرکل کمیته امداد بوشهر: ۱۴۶ مرکز نیکوکاری در استان فعال است

به گزارش خبرنگار مهر، فرید محبی ظهر دوشنبه در نشست ویژه «با هم برای ایران» با حضور مدیر کل دفتر مدیریت عملکرد، بازرسی، امور حقوقی و ارتباطات مردمی استانداری بوشهر و نمایندگان خانه‌های امداد و مراکز نیکوکاری، اظهار کرد: کمیته امداد علاوه بر مأموریت حمایتی، نهادی فرهنگی و اجتماعی است که بخش مهمی از فعالیت‌های خود را با بهره‌گیری از ظرفیت خیران و مشارکت‌های مردمی پیش می‌برد.

مدیرکل کمیته امداد استان بوشهر با اشاره به فعالیت ۱۴۶ مرکز نیکوکاری در استان افزود: این مراکز با جمع‌آوری و مدیریت کمک‌های مردمی، نقش مؤثری در شناسایی و رفع نیازهای خانواده‌های نیازمند، اعم از مددجویان تحت حمایت و سایر اقشار نیازمند، دارند.

محبی با تأکید بر ضرورت حمایت دستگاه‌های اجرایی از خانه‌های امداد و فعالیت‌های محله‌محور تصریح کرد: تحقق اهداف این طرح، مستلزم همکاری جدی فرمانداری‌ها، استانداری و سایر دستگاه‌های مسئول در حوزه‌های فرهنگی و اجتماعی است.

مدیرکل کمیته امداد استان بوشهر همچنین بر ضرورت توجه به توانمندسازی جوانان و نوجوانان، پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی، شناسایی بازماندگان از تحصیل، توسعه آموزش‌های مهارتی و اشتغال و تقویت فعالیت‌های ورزشی در محلات تأکید کرد.

وی در پایان، ضمن قدردانی از تلاش خانه‌های امداد و مراکز نیکوکاری در خدمت‌رسانی به نیازمندان، خواستار تقویت تعامل میان تشکل‌های مردمی و دستگاه‌های اجرایی برای تسهیل امور و ارتقای کیفیت خدمات در محلات شد.