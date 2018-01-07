پیشرفت ۸۰ درصدی فاز دوم پارک هشت بهشت

علی نیک ‌طبع در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه فاز اول این پارک به بهره‌برداری رسیده است، اظهار کرد: این پارک در دو بخش تفریحی و ورزشی احداث شده که با تلاش کارکنان معاونت فنی عمرانی این منطقه در حال تکمیل است.

وی توسعه فضاهای سبز شهری را امری مهم و ضروری برای ایجاد روحیه نشاط و شادابی در شهروندان دانست و افزود: ایجاد فضاهای سبز نقش مهمی در زیبایی بخشیدن به چشم انداز و منظر شهری و تامین رفاه حال شهروندان دارد.

نیک‌ طبع هدف از این گونه اقدامات و فعالیت‌ها را توسعه و گسترش سرانه فضای سبز شهری و خدمات رسانی بهتر و بیشتر به شهروندان و ایجاد فضاهایی برای سپری کردن اوقات فراغت آنها عنوان کرد.