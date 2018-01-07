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۱۷ دی ۱۳۹۶، ۱۲:۴۲

شهردار منطقه چهار کرمان خبر داد:

پیشرفت ۸۰ درصدی فاز دوم پارک هشت بهشت

پیشرفت ۸۰ درصدی فاز دوم پارک هشت بهشت

کرمان - شهردار منطقه چهار کرمان از پیشرفت ۸۰ درصدی فاز دوم پارک هشت بهشت خبر داد.

علی نیک ‌طبع در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه فاز اول این پارک به بهره‌برداری رسیده است، اظهار کرد: این پارک در دو بخش تفریحی و ورزشی احداث شده که با تلاش کارکنان معاونت فنی عمرانی این منطقه در حال تکمیل است.

وی توسعه فضاهای سبز شهری را امری مهم و ضروری برای ایجاد روحیه نشاط و شادابی در شهروندان دانست و افزود: ایجاد فضاهای سبز نقش مهمی در زیبایی بخشیدن به چشم انداز و منظر شهری و تامین رفاه حال شهروندان دارد.

نیک‌ طبع هدف از این گونه اقدامات و فعالیت‌ها را توسعه و گسترش سرانه فضای سبز شهری و خدمات رسانی بهتر و بیشتر به شهروندان و ایجاد فضاهایی برای سپری کردن اوقات فراغت آنها عنوان کرد.

کد مطلب 4193209

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