علی صادقی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: به منظور تخلیه بار ترافیکی، مسیر جنوب به شمال محور کندوان و آزادراه تهران-شمال مسدود و تردد در این محور به صورت یک‌طرفه انجام می‌شود.

وی افزود: در حال حاضر ترافیک در مسیر شمال به جنوب محور کندوان در محدوده‌های ماسل تا میانک نیمه‌سنگین تا سنگین گزارش شده است.

سرپرست مرکز مدیریت راه‌های مازندران ادامه داد: در محور هراز نیز در محدوده‌های سرراهی، چلاو تا بایجان شاهد ترافیک نیمه‌سنگین تا سنگین هستیم.

صادقی با بیان اینکه تردد در سایر محورهای مواصلاتی استان عادی و روان است، گفت: از نظر شرایط جوی نیز در ارتفاعات جاده چالوس مه‌گرفتگی وجود دارد و رانندگان هنگام عبور از این مناطق باید با احتیاط بیشتری تردد کنند.