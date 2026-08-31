علی صادقی در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: به منظور تخلیه بار ترافیکی، مسیر جنوب به شمال محور کندوان و آزادراه تهران-شمال مسدود و تردد در این محور به صورت یکطرفه انجام میشود.
وی افزود: در حال حاضر ترافیک در مسیر شمال به جنوب محور کندوان در محدودههای ماسل تا میانک نیمهسنگین تا سنگین گزارش شده است.
سرپرست مرکز مدیریت راههای مازندران ادامه داد: در محور هراز نیز در محدودههای سرراهی، چلاو تا بایجان شاهد ترافیک نیمهسنگین تا سنگین هستیم.
صادقی با بیان اینکه تردد در سایر محورهای مواصلاتی استان عادی و روان است، گفت: از نظر شرایط جوی نیز در ارتفاعات جاده چالوس مهگرفتگی وجود دارد و رانندگان هنگام عبور از این مناطق باید با احتیاط بیشتری تردد کنند.
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