مشاور رئیس امارات: وضعیت نه جنگ و نه صلح راهکار پایداری نیست

به گزارش خبرگزاری مهر، انور قرقاش مشاور رئیس امارات متحده عربی امروز دوشنبه به تحولات منطقه واکنش نشان داد.

وی در پستی در شبکه ایکس نوشت که وضعیت نه جنگ و نه صلح نمی‌تواند راه‌حلی پایدار باشد؛ همان‌گونه که سیاست هدف قرار دادن کشورهای خلیج فارس و اردن نیز ناکارآمدی خود را به اثبات رسانده است.

انور قرقاش افزود: امروز بیش از هر زمان دیگری به راه‌حل‌های سیاسی واقع‌بینانه و پایدار نیاز است که ابعاد سیاسی و اقتصادی بحران را مورد توجه قرار دهد.

او در ادامه تصریح کرد: این راه‌حل‌ها باید از عبور از مرحله تنش و بازگشت کشتیرانی در تنگه هرمز به وضعیت عادی آغاز شود و در نهایت به رویکردی واقع‌بینانه‌تر منجر شود که از چارچوب یادداشت تفاهمی که نتوانسته است نقشه راهی عملی و قابل قبول ترسیم کند، فراتر رود.