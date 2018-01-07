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۱۷ دی ۱۳۹۶، ۱۴:۴۶

آثار  نخستین مسابقه کتاب تصویری سپیدار منتشر می شود

آثار  نخستین مسابقه کتاب تصویری سپیدار منتشر می شود

۱۸ عنوان کتاب خلق شده در  نخستین مسابقه کتاب تصویری سپیدار تا سال آینده منتشر خواهند شد.

به گزارش  خبرگزاری مهر به نقل از دبیرخانه دائمی جشنواره سپیدار، شورای سیاست گذاری انتشارات فنی ایران(کتابهای نردبان) خبر از تایید محتوایی  و تصویری ۱۸ عنوان از آثاری داد که آبان ماه امسال طی کارگاهی با حضور نویسندگان و تصویرگران خلق شده اند.

در این کارگاه۲۰ نویسنده و بیست تصویرگر با حضور اساتیدی همچون فریدون عموزاده خلیلی، کیانوش غریب پور، هدا حدادی و عطیه تک تهرانی (کارشناس محیط زیست) شرکت داشتند  و آثاری با محوریت محیط زیست  را خلق کردند.

 با پایان این رقابت و اعلام برگزیدگان، شورای سیاست گذاری انتشارات فنی ایران تصمیم به بازخوانی دوباره ی آثار و چاپ کتاب های تاییدی گرفت.

در حال حاضر  این آثار مراحل ویرایش و تصویرگری را سپری می کنند تا در تابستان ۹۷ وارد بازار کتاب کودک شوند.

کد مطلب 4193357

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