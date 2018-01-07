۱۷ دی ۱۳۹۶، ۱۵:۲۷

در تهران؛

ارتباط تلفنی مشترکان ۳ مرکز مخابراتی دچار اختلال می شود

ارتباط تلفنی مشترکان تهرانی در ۳ مرکز مخابراتی به دلیل اجرای عملیات کابل برگردان در ۳ روز آینده با اختلال همراه خواهد بود.

به گزارش خبرنگار مهر، عملیات کابل برگردان با هدف توسعه شبکه کابل در مراکز مخابرات شهید محسنیان، شهید توکلی و اندیشه ۳ از فردا ۱۸ دی ماه آغاز می شود.

با اجرای این عملیات، ارتباط تلفنی مشترکان در مرکز مخابرات شهید محسنیان با پیش شماره های ۶۶۷۸ الی ۶۶۸۲ در محدوده خیابان های بلوار معلم غربی، یافت آباد، الغدیر جنوبی، بزرگراه آزادگان و حریم رودخانه کن و در مرکز مخابرات شهید توکلی با پیش شماره های ۴۴۵۰ الی ۴۴۵۹ در محدوده اتوبان کرج، بزرگراه آزادگان، بلوار لاله و رودخانه کن به مدت ۷۲ ساعت با اختلال همراه است.

براساس همین گزارش با اجرای عملیات کابل برگردان ارتباط تلفنی مشترکان در مرکز مخابرات اندیشه ۳ از ساعت ۲ بامداد فردا به مدت ۴ ساعت دچار اختلال می شود.

